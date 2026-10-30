घर पर आसानी से बनाई जा सकती है 'स्टिकी टॉफी पुडिंग', जानें इसका तरीका
क्या है खबर?
स्टिकी टॉफी पुडिंग एक लोकप्रिय ब्रिटिश मिठाई है, जिसे खजूर और मीठे कारमेल के साथ बनाया जाता है। यह मिठाई अपने गाढ़े और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खाने वाले हर किसी का दिल जीत लेती है। आइए आज हम आपको स्टिकी टॉफी पुडिंग की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
#1
सबसे पहले तैयार करें केक का घोल
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण में मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं और फिर इसमें वेनिला एसेंस और ब्राउन शुगर डालकर फिर से मिलाएं।
इसके बाद इस मिश्रण में दूध डालकर अच्छे से मिलाएं। इस तरह से केक का घोल तैयार हो जाएगा, जिसे हम आगे स्टिकी टॉफी पुडिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे।
आप इसमें दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
खजूर का मिश्रण बनाएं
केक का घोल तैयार करने के बाद अब खजूर का मिश्रण तैयार करें।
इसके लिए पहले सूखे खजूर को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें कटे हुए खजूर डालकर पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं।
जब खजूर पूरी तरह से पक जाएं तो उन्हें ठंडा होने दें और फिर इनका पेस्ट बना लें। यह पेस्ट स्टिकी टॉफी पुडिंग का मुख्य हिस्सा है।
#3
केक को बेक करें
अब बारी आती है केक को बेक करने की। इसके लिए सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म करें और फिर एक केक टिन को मक्खन से चिकना करके उसमें केक का घोल डालें।
इसके बाद इसे गर्म ओवन में लगभग 25-30 मिनट तक बेक करें या जब तक कि उसमें डाला गया टूथपिक साफ निकलने लगे। केक बेक होने के बाद इसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें।
#4
पुडिंग को अंतिम रूप दें
ठंडा होने के बाद केक को बीच से काटकर उसमें तैयार किया हुआ खजूर का पेस्ट भर दें। अब केक के ऊपर कारमेल सॉस डालें और इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें, ताकि सॉस अच्छे से केक में मिल जाए।
इसके बाद इस स्टिकी टॉफी पुडिंग को कमरे के तापमान पर ठंडा होने दें और फिर इसे काटकर परोसें। यह मिठाई गर्मा-गर्म या कमरे के तापमान पर परोसने में बेहतरीन लगती है।