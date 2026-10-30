स्टिकी टॉफी पुडिंग की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाई जा सकती है 'स्टिकी टॉफी पुडिंग', जानें इसका तरीका

लेखन सयाली 05:41 pm Oct 30, 202605:41 pm

क्या है खबर?

स्टिकी टॉफी पुडिंग एक लोकप्रिय ब्रिटिश मिठाई है, जिसे खजूर और मीठे कारमेल के साथ बनाया जाता है। यह मिठाई अपने गाढ़े और मीठे स्वाद के लिए जानी जाती है। इसे बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद इतना बेहतरीन है कि इसे खाने वाले हर किसी का दिल जीत लेती है। आइए आज हम आपको स्टिकी टॉफी पुडिंग की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।