पंजाबी तड़का नमकीन है आपकी पसंदीदा? इसे घर पर बनाना भी है बेहद आसान

#2

सेव तैयार करें

आटे को कुछ देर के लिए अलग रख दें और इस दौरान सेव बनाने वाली मशीन में तेल लगा लें। अब एक कढ़ाई में तेल डालकर उसे गर्म होने के लिए आंच पर चढ़ा दें। इस बीच मशीन में तैयार आटे को डालें और उसे चलाते हुए मन चाहे आकार में सेव बना लें। इस आटे से निकलने वाले सेव को सीधा गर्म तेल में ही डालें। इन्हें हल्का भूरा या नारंगी होने तक तलें और टिश्यु पेपर पर निकालें।