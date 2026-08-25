बच्चों के लिए घर पर ही बना लें अनानास की कैंडी, जानिए इसकी आसान रेसिपी
क्या है खबर?
कैंडी बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को पसंद होती है। बाजार में मिलने वाली कैंडी में कृत्रिम रंग और स्वाद होते हैं, जिनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में क्यों न घर पर ही अनानास की कैंडी बनाई जाए? यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आइए आज हम आपको अनानास की कैंडी बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसका स्वाद आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगा।
सामग्री
अनानास की कैंडी बनाने के लिए जरूरी चीजें
अनानास की कैंडी बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी। इसके लिए आपको एक कप ताजा अनानास का रस, आधा कप चीनी, एक चौथाई चम्मच नींबू का रस, आधा चम्मच खाने का सोडा, कुछ बूंदें अनानास का एसेंस, मक्खन (बर्तन को चिकना करने के लिए) और कागज के कप या मोल्ड चाहिए होंगे।
आप चाहें तो इन चीजों की मात्रा को अपने स्वाद के अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।
#1
सबसे पहले अनानास का रस बनाएं
सबसे पहले अनानास के छिलके को हटाकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, फिर इसे मिक्सी में पीसकर इसका रस निकाल लें। ध्यान रखें कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना होता है।
अब इस रस को एक कप में भरकर इसे कुछ मिनट फ्रिज में रख दें, ताकि यह ठंडा हो जाए। इससे कैंडी बनाने में आसानी होगी और इसका स्वाद भी बढ़ जाएगा।
बाजार के डिब्बाबंद जूस लेने से परहेज करें।
#2
चीनी और अनानास के रस को एकसाथ पकाएं
अब एक पैन में चीनी और अनानास का रस डालकर इसे मध्यम आंच पर पकाएं। जब यह मिश्रण उबलने लगे तो इसमें नींबू का रस भी मिला दें।
नींबू का रस कैंडी को कड़क होने से बचाता है और इसे एक अच्छा स्वाद देता है। इस मिश्रण को तब तक पकाते रहें जब तक यह गाढ़ा न हो जाए और इसमें एक तार बनने लगे।
इससे कैंडी का आकार सही आएगा।
#3
खाने का सोडा मिलाएं
जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें खाने का सोडा मिलाएं। खाने का सोडा मिलाने से कैंडी को एक अलग बनावट मिलती है और इसका स्वाद भी बढ़ जाता है।
इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को थोड़ा ठंडा होने दें। ठंडा होने पर इसमें कुछ बूंदें अनानास का एसेंस मिला दें।
इससे कैंडी को एक खास खुशबू मिलेगी, जो इसे और भी ज्यादा स्वादिष्ट बनाएगी।
#4
कैंडी को जमाएं
अब एक सांचे या फिर ट्रे लें और उसे मक्खन लगाकर चिकना कर लें, ताकि कैंडी चिपके नहीं। इसके बाद तैयार मिश्रण को सांचे या ट्रे में डालें और इसे कमरे के तापमान पर जमने दें।
जब मिश्रण पूरी तरह से जम जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आपकी स्वादिष्ट अनानास कैंडी तैयार है।
इसे आप एयरटाइट डिब्बे में रख सकते हैं और जब मन करे तब खा सकते हैं।