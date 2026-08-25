अनानास की कैंडी की रेसिपी

बच्चों के लिए घर पर ही बना लें अनानास की कैंडी, जानिए इसकी आसान रेसिपी

लेखन सयाली 04:01 pm Aug 25, 202604:01 pm

क्या है खबर?

कैंडी बच्चों से लेकर बड़ों तक, हर किसी को पसंद होती है। बाजार में मिलने वाली कैंडी में कृत्रिम रंग और स्वाद होते हैं, जिनसे सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। ऐसे में क्यों न घर पर ही अनानास की कैंडी बनाई जाए? यह न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। आइए आज हम आपको अनानास की कैंडी बनाने की रेसिपी बताते हैं, जिसका स्वाद आपके बच्चों को जरूर पसंद आएगा।