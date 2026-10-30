घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पनीर लबाबदार, जानिए इसकी रेसिपी

पनीर लबाबदार बनाने के लिए आपको 250 ग्राम पनीर (बड़े-बड़े टुकड़ों में कटा हुआ), 2 बड़े चम्मच तेल या घी, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज (बारीक कटा हुआ), 2 टमाटर (बारीक कटे हुए), एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), थोड़ी-सी सूखी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला चाहिए होगा।

आप इसमें अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।