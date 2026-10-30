घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पनीर लबाबदार, जानिए इसकी रेसिपी
क्या है खबर?
पनीर लबाबदार एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है। यह व्यंजन खासतौर पर पार्टी या खास मौकों पर बनाया जाता है, क्योंकि इसका स्वाद सभी को पसंद आता है। इसमें पनीर को मसालों के साथ पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको पनीर लबाबदार की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।
सामान
पनीर लबाबदार बनाने के लिए जरूरी सामान
पनीर लबाबदार बनाने के लिए आपको 250 ग्राम पनीर (बड़े-बड़े टुकड़ों में कटा हुआ), 2 बड़े चम्मच तेल या घी, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, 2 प्याज (बारीक कटा हुआ), 2 टमाटर (बारीक कटे हुए), एक छोटा चम्मच जीरा, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), थोड़ी-सी सूखी मेथी और थोड़ा-सा गरम मसाला चाहिए होगा।
आप इसमें अन्य मसाले भी शामिल कर सकते हैं।
#1
मसाला भूनें
सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म करें, फिर इसमें जीरा डालकर तड़कने दें। इसके बाद अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें, जब तक कि इसका कच्चा स्वाद चला न जाए।
अब इसमें प्याज डालकर हल्का भूरा होने तक भूनें, फिर इसमें टमाटर डालकर नरम होने तक पकाएं। अब इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह मिलाएं।
इसका स्वाद सभी को पसंद आएगा।
#2
पनीर मिलाएं
अब इस मसाले में थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे कुछ मिनट पकने दें, ताकि सभी मसाले अच्छे से मिल जाएं। इसके बाद इसमें सूखी मेथी डालकर अच्छे से मिलाएं और पनीर के टुकड़ों को डालकर धीमी आंच पर पकाएं।
अंत में इस ग्रेवी में गरम मसाला डालकर अच्छी तरह मिलाएं और इसे 5 मिनट तक ढककर पकने दें, ताकि पनीर अच्छी तरह से सभी मसालों का स्वाद सोख ले।
#3
पनीर लबाबदार को सजाकर परोसें
पनीर लबाबदार तैयार हो चुका है। इसे एक प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ी-सी सूखी मेथी छिड़कें।
आप चाहें तो इसमें क्रीम या हरी धनिया भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और बढ़ जाएगा। यह व्यंजन नान, रोटी या पराठे के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगता है।
इसे बनाना आसान है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है। इसलिए, अगली बार जब आप कोई पार्टी या खास मौका मनाएं तो पनीर लबाबदार जरूर बनाएं।