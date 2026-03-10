जापान का काफी लोकप्रिय व्यंजन है ओकोनोमियाकी, जानिए इसे बनाने का तरीका

ओकोनोमियाकी जापान का एक प्रसिद्ध व्यंजन है। यह एक प्रकार का नमकीन पैनकेक होती है, जिसे अलग-अलग सब्जियों और सामग्रियों के साथ बनाया जाता है। ओकोनोमियाकी का मतलब होता है 'आपकी पसंद के अनुसार पकाया जाने वाला व्यंजन'। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसमें पोषक तत्वों की भरपूर मात्रा भी होती है। आइए आज हम आपको ओकोनोमियाकी बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं।

सामान ओकोनोमियाकी के लिए जरूरी सामान ओकोनोमियाकी बनाने के लिए आपको कुछ जरूरी सामान की जरूरत पड़ेगी, जो आपको अपनी रसोई में आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए आपको एक कप मैदा, आधा कप पानी, एक चौथाई कप सोया सॉस, एक कप बारीक कटी हुई पत्तेदार सब्जियां (जैसे गोभी, गाजर और प्याज आदि), आधा कप पनीर, एक चौथाई कप चिली सॉस, एक चौथाई कप मेयोनीज, नमक, काली मिर्च, तेल और सूखी सी वीड चाहिए होगी।

#1 इस तरह तैयार करें घोल ओकोनोमियाकी का घोल बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा, पानी, सोया सॉस, नमक और काली मिर्च डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि इसमें कोई गांठ न रहे और यह एक चिकना घोल बन जाए। घोल बहुत गाढ़ा नहीं होना चाहिए, ताकि यह आसानी से फैल सके और पैन पर समान रूप से पक सके। स्थिरता को तय करने के लिए पानी का इस्तेमाल करें।

#2 मिलाएं सब्जियां अब इस घोल में बारीक कटी हुई पत्तेदार सब्जियां डालें और अच्छे से मिला लें। आप अपनी पसंदीदा सब्जियां इसमें शामिल कर सकते हैं। गोभी, गाजर, प्याज और हरी मिर्च इस व्यंजन के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। सब्जियों को घोल में इस तरह मिलाएं कि वे अच्छी तरह से घुल जाएं। इससे ओकोनोमियाकी में हर कौर में सब्जियों का स्वाद आएगा और यह अधिक पौष्टिक बनेगा। आप इसमें अन्य सब्जियां भी डाल सकते हैं।

#3 पकाने का तरीका अब एक नॉन-स्टिक पैन या तवे को तेल से चिकना करें और उस पर तैयार घोल को अच्छी तरह फैला दें। इसे धीमी आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पका लें। लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाने के बाद आपका ओकोनोमियाकी तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा-गर्म ही परोसें, ताकि इनका असली मजा आए। आप चाहें तो बीच में पनीर भी भर सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।