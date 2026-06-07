बिना बेक किए आप बना सकते हैं बेहद स्वादिष्ट स्निकर्स एनर्जी बॉल्स, जानिए आसान रेसिपी
क्या है खबर?
आजकल बाजार में कई तरह के एनर्जी बॉल्स मिलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर में अप्राकृतिक फ्लेवर और शक्कर होती है। ये सेहत के लिए हानिकारक माने जाते हैं। ऐसे में आप घर पर ही बिना बेक किए स्निकर्स एनर्जी बॉल्स बना सकते हैं। यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहतमंद भी हैं। आइए स्निकर्स एनर्जी बॉल्स की आसान रेसिपी जानते हैं, जिन्हें खा कर घर वाले खुश हो जाएंगे।
सामग्रियां
स्निकर्स एनर्जी बॉल्स के लिए जरूरी सामग्री
इस मीठे व्यंजन को बनाने के लिए आपको आधा कप बादाम, एक चौथाई कप काजू, एक चौथाई कप सूखी खुबानी, एक चौथाई कप किशमिश, एक चौथाई कप कद्दू के बीज, एक चौथाई कप चिया के बीज, एक चौथाई कप सूखा नारियल, एक बड़ा चम्मच सूखी अदरक, एक बड़ा चम्मच दालचीनी, एक बड़ा चम्मच सूखी खुबानी के बीज, एक बड़ा चम्मच चॉकलेट चिप्स, एक चम्मच मक्खन और एक बड़ा चम्मच शहद चाहिए होगा।
#1
इस तरह से बनाएं यह मीठा व्यंजन
सबसे पहले एक मिक्सी में बादाम, काजू, सूखी खुबानी और किशमिश डालकर अच्छे से पीसें। अब एक बड़े कटोरे में कद्दू के बीज, चिया के बीज, सूखा नारियल, सूखी अदरक, दालचीनी, अदरक के बीज, चॉकलेट चिप्स और मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद मिश्रण में शहद मिलाएं, फिर इसके छोटे-छोटे गोले बनाकर एक प्लेट में रखें। आखिर में प्लेट को फ्रिज में रखे और 30 मिनट के बाद इनका सेवन करें।
#2
सामग्रियों को बदलने पर बदलेगा स्वाद
आप चाहें तो इस विधि की सामग्रियों को बदलकर खुद से अन्य तरह के स्निकर्स एनर्जी बॉल्स बना सकते हैं। जैसे आप चाहें तो सूखी खुबानी के स्थान पर खजूर, किशमिश के स्थान पर अंजीर और कद्दू के बीज के स्थान पर सूरजमुखी के बीज का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो मक्खन और शहद की जगह मूंगफली का मक्खन और मेपल सीरप का इस्तेमाल कर सकते हैं।
फायदे
स्निकर्स एनर्जी बॉल्स खाने के फायदे
बिना बेक किए बनाए गए स्निकर्स एनर्जी बॉल्स में मौजूद बादाम और काजू प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और पोटेशियम जैसे कई जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। सूखे मेवे और बीजों का मिश्रण होने के कारण ये एनर्जी बॉल्स आपको लंबे समय तक तृप्त रखने में मदद कर सकते हैं। इनका सेवन पाचन क्रिया को ठीक रखने, हड्डियों को मजबूत बनाने और शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने में भी सहायक है। यह एक स्वादिष्ट और सेहतमंद स्नैक है।