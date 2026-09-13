मेक्सिको का मशहूर पकवान है तमालेस, जानिए इसे घर पर बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
तमालेस एक पारंपरिक मेक्सिकन खाना है, जो मक्के के आटे और अलग-अलग तरह की फिलिंग से बनाया जाता है। यह खास मौकों या त्योहारों पर बनाकर परिवार और दोस्तों के साथ खाया जाता है। इसका स्वाद हर किसी को पसंद आता है और इसे बनाना भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। आज हम आपको तमालेस बनाने का आसान तरीका बताएंगे, ताकि आप इस विदेशी व्यंजन का मजा अपने घर पर ही ले सकें।
सामग्री
तमालेस बनाने के लिए जरूरी सामान
तमालेस बनाने के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में ही मिल जाएंगी। इसमें 3 कप मक्के का आटा, एक कप पिघला हुआ मक्खन, स्वादानुसार नमक, 2 कप पानी और फिलिंग के लिए पनीर, सब्जियां या अन्य चीजें शामिल हैं।
आप अपनी पसंद के हिसाब से फिलिंग चुन सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें स्वाद बढ़ाने के लिए जीरा, धनिया पाउडर और लाल मिर्च जैसे मसाले भी डाल सकते हैं।
#1
मक्के के आटे का मिश्रण तैयार करें
इस व्यंजन को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मक्के का आटा और नमक डालें। इसके बाद उसमें पिघला हुआ मक्खन डालें और अच्छे से मिलाएं।
अब थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इसे गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा न ज्यादा गीला हो और न ही ज्यादा सूखा।
इसे इतना नरम गूंथें कि इसे आसानी से आकार दिया जा सके। यह आटा ही तमालेस का मुख्य हिस्सा बनेगा।
#2
फिलिंग तैयार करें
अब बारी है फिलिंग तैयार करने की। अगर आप पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इसमें नमक, मिर्च पाउडर और कटी हुई धनिया पत्ती मिलाएं।
अगर आप सब्जियों का उपयोग करना चाहते हैं तो गाजर, मटर और आलू जैसी सब्जियों को उबालकर उनका मिश्रण तैयार करें। आप अपनी पसंद और स्वाद के अनुसार फिलिंग में बदलाव कर सकते हैं।
आप चाहें तो इसमें चीज की फिलिंग भी डाल सकते हैं।
#3
तमालेस को तैयार करें
अब तमालेस को आकार देने की बारी है। इसके लिए पहले मक्खन या तेल से चिकनी की गई पत्तियां लें।
हर पत्ती के बीच में थोड़ा-सा मक्के का आटा रखें और उसके ऊपर थोड़ी-सी फिलिंग डालें। अब पत्तियों को मोड़कर अच्छे से बंद कर दें।
इसे गोल या लंबे आकार में बांध लें। इसी तरह बाकी तमालेस भी तैयार करें और सभी को भाप में पकाकर इनका सालसा के साथ आनंद लें।