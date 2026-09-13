मेक्सिको का मशहूर पकवान है तमालेस, जानिए इसे घर पर बनाने का आसान तरीका

अब बारी है फिलिंग तैयार करने की। अगर आप पनीर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और इसमें नमक, मिर्च पाउडर और कटी हुई धनिया पत्ती मिलाएं।

अगर आप सब्जियों का उपयोग करना चाहते हैं तो गाजर, मटर और आलू जैसी सब्जियों को उबालकर उनका मिश्रण तैयार करें। आप अपनी पसंद और स्वाद के अनुसार फिलिंग में बदलाव कर सकते हैं।

आप चाहें तो इसमें चीज की फिलिंग भी डाल सकते हैं।