थालीपीठ की रेसिपी

महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन है थालीपीठ, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

लेखन सयाली 01:55 pm Jun 22, 202601:55 pm

क्या है खबर?

महाराष्ट्र का थालीपीठ एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे किसी भी समय खाया जा सकता है। यह एक प्रकार का चपटा पराठा है, जिसमें अलग-अलग अनाज और सब्जियों का मिश्रण होता है। थालीपीठ को खासतौर पर नाश्ते में परोसा जाता है और इसे दही या अचार के साथ खाना बहुत पसंद किया जाता है। आइए आज हम आपको थालीपीठ की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।