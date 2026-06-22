महाराष्ट्र का लोकप्रिय व्यंजन है थालीपीठ, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका
क्या है खबर?
महाराष्ट्र का थालीपीठ एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जिसे किसी भी समय खाया जा सकता है। यह एक प्रकार का चपटा पराठा है, जिसमें अलग-अलग अनाज और सब्जियों का मिश्रण होता है। थालीपीठ को खासतौर पर नाश्ते में परोसा जाता है और इसे दही या अचार के साथ खाना बहुत पसंद किया जाता है। आइए आज हम आपको थालीपीठ की रेसिपी बताते हैं, जिसे घर पर बनाना काफी आसान है।
सामग्री
थालीपीठ के लिए जरूरी सामग्री
थालीपीठ बनाने के लिए आपको एक कप गेहूं का आटा, एक कप बेसन, एक कप ज्वार का आटा, आधा कप बाजरा का आटा, एक छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर, नमक (स्वादानुसार), एक बड़ा चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ प्याज, 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक बड़ा चम्मच बारीक कटी हुई अदरक और तेल (तलने के लिए) चाहिए होगा।
#1
आटा गूंथने का तरीका
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में सभी तरह के आटे डालें और अच्छे से मिलाएं। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, अजवाइन, बारीक कटा प्याज, हरी मिर्च और अदरक डालकर अच्छे से मिला लें। इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए इस मिश्रण को नरम आटे की तरह गूंथ लें, लेकिन हल्का सख्त ही रखें। ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त या ढीला न हो, ताकि थालीपीठ अच्छे से बन सके।
#2
थालीपीठ को बेलने का तरीका
अब गूंथे हुए आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर तैयार करें। फिर एक लोई लेकर उसे हाथ से दबाते हुए गोल आकार में बेल लें। इस प्रक्रिया में ध्यान रखें कि थालीपीठ ज्यादा मोटा न हो, बल्कि पतला हो, ताकि वह अच्छे से पक जाएं। इसी तरह सभी लोइयों को थालीपीठ में बदलें और उन्हें तैयार रखें। आप चाहें तो इन थालीपीठों को अलग-अलग आकार में भी बना सकते हैं, जैसे त्रिकोण और गोल आदि।
#3
थालीपीठ को पकाएं
अब एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा सा तेल फैलाएं। फिर तैयार थालीपीठ को तवे पर डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें। आप चाहें तो थालीपीठ पर उंगलियों से दबाते हुए छोटे-छोटे छेद भी बना सकते हैं, जो एक पारंपरिक स्टेप है। इसी तरह सभी थालीपीठों को तवे पर पकाएं और तैयार थालीपीठ को गर्मा-गर्म परोसें। आप चाहें तो इन्हें दही या अचार के साथ खा सकते हैं।