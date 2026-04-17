महाराष्ट्र की पारंपरिक मिठाई है चंपाकली, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

चंपाकली महाराष्ट्र की एक प्रसिद्ध पारंपरिक मिठाई है, जो अपने अनोखे स्वाद और खुशबू के लिए जानी जाती है। यह मिठाई खासतौर पर त्योहारों और विशेष मौकों पर बनाई जाती है। चंपाकली को बनाने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन इसका स्वाद आपको और आपके परिवार को खुश कर देगा। इस लेख में हम आपको चंपाकली बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर भी बना सकते हैं।

सामग्री चंपाकली के लिए जरूरी चीजें चंपाकली बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए आपको सूजी, घी, दूध, चीनी, इलायची पाउडर और काजू-बादाम चाहिए होंगे। इन सभी चीजों को सही मात्रा में लेकर तैयार करना होगा, ताकि मिठाई का स्वाद बेहतरीन हो सके। सूजी को अच्छे से भूनना होगा, ताकि उसमें एक खास खुशबू आ जाए और घी को सही मात्रा में मिलाना होगा ताकि मिठाई का स्वाद लाजवाब हो।

#1 सूजी को अच्छे से भूनें चंपाकली बनाने के लिए सबसे पहले सूजी को अच्छे से भूनना जरूरी है। इसके लिए एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें सूजी डालकर मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक भूनें। ध्यान रखें कि सूजी जलनी नहीं चाहिए, इसलिए इसे लगातार चलाते रहें। जब सूजी अच्छी तरह से भुन जाए तो इसे एक प्लेट में निकाल लें, ताकि ठंडी हो सके। भुनी हुई सूजी का उपयोग चंपाकली के मुख्य मिश्रण में किया जाएगा।

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#2 दूध और चीनी मिलाएं अब बारी आती है दूध और चीनी की, जिन्हें हमें सूजी के मिश्रण में मिलाना है। इसके लिए फिर से उसी कढ़ाई में थोड़ा दूध गर्म करें और उसमें चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं। जब चीनी पूरी तरह घुल जाए तो इस मिश्रण को भुनी हुई सूजी में डालकर अच्छे से मिलाएं। इस चरण में आपको मिश्रण को लगातार चलाते रहना होगा, ताकि कोई गांठ न बने और सब कुछ अच्छी तरह मिल जाए।

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#3 इलायची पाउडर और काजू-बादाम डालें अब मिश्रण में इलायची पाउडर डालें और अच्छे से मिलाएं, ताकि इसकी सुगंध पूरे मिश्रण में फैल जाए। इसके बाद ऊपर से कटे हुए काजू और बादाम डालकर सजाएं। इससे न केवल मिठाई का स्वाद बढ़ेगा, बल्कि इसका लुक भी बहुत सुंदर लगेगा। चंपाकली मिठाई का रंग पीला होता है, जिसे खाने लायक रंग को शामिल करके हासिल किया जा सकता है। हालांकि, इसे सही मात्रा में शामिल करें।