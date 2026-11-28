गाजरों को कद्दूकस करने के बाद उन्हें धीमी आंच पर पकाएं, ताकि उनका पानी सूख जाए और वे नरम हो जाएं। इस प्रक्रिया में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे।

ध्यान रखें कि गाजरों को लगातार चलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं और उनका रंग भी खराब न हो। इस चरण में धैर्य रखें, क्योंकि यह हलवे के स्वाद को बढ़ाने में मदद करेगा।

जब गाजर का पानी सूख जाए तो उन्हें एक तरफ रख दें, ताकि वे ठंडी हो जाएं।