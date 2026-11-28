लखनऊ के काली गाजर के हलवे की रेसिपी है आसान, चखते ही मुंह में आएगा पानी
क्या है खबर?
लखनऊ का काली गाजर का हलवा सर्दियों में बनता है। यह हलवा काले रंग की गाजर से बनाया जाता है, जो उत्तरी भारत के कुछ हिस्सों में उगती है। इसके सेहत के लिए फायदेमंद और स्वादिष्ट होने के कारण यह मिठाई खास है। इस लेख में हम आपको इस स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई की रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं और अपने परिवार के साथ इसका आनंद ले सकते हैं।
#1
काली गाजर को छीलकर कद्दूकस करें
सबसे पहले काली गाजरों को अच्छे से धो लें, ताकि उनकी सारी मिट्टी साफ हो जाए। इसके बाद गाजरों का छिलका उतार लें।
अब इन्हें कद्दूकस कर लें, ताकि इनका रस निकल सके। कद्दूकस करने के बाद गाजरों को एक बर्तन में रख दें, ताकि उनका रस निकल जाए।
यह कदम हलवे के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे गाजरों का प्राकृतिक रस निकलता है, जो हलवे को एक खास स्वाद और रंग देता है।
#2
गाजरों का रस निकालें
गाजरों को कद्दूकस करने के बाद उन्हें धीमी आंच पर पकाएं, ताकि उनका पानी सूख जाए और वे नरम हो जाएं। इस प्रक्रिया में लगभग 15-20 मिनट लगेंगे।
ध्यान रखें कि गाजरों को लगातार चलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं और उनका रंग भी खराब न हो। इस चरण में धैर्य रखें, क्योंकि यह हलवे के स्वाद को बढ़ाने में मदद करेगा।
जब गाजर का पानी सूख जाए तो उन्हें एक तरफ रख दें, ताकि वे ठंडी हो जाएं।
#3
दूध और चीनी मिलाएं
गाजरों के नरम हो जाने के बाद इसमें दूध डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें चीनी डालें और मिश्रण को तब तक पकाते रहें, जब तक कि दूध पूरी तरह से सूख न जाए और गाजर का मिश्रण गाढ़ा न हो जाए।
इस चरण में मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि वह जलें नहीं और उसका स्वाद बेहतरीन बना रहे। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो इसमें घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि हलवा तैयार हो जाए।
#4
घी और इलायची पाउडर डालें
अब इस मिश्रण में घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं, ताकि हलवे में घी का स्वाद अच्छे से मिल जाए। इसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर मिलाएं, ताकि हलवे का स्वाद और भी बढ़ जाए।
इलायची पाउडर न केवल खुशबू बढ़ाता है, बल्कि हलवे को एक खास स्वाद भी देता है। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि वह पूरी तरह से गाढ़ा न हो जाए और उसका रंग बदलकर सुनहरा न हो जाए।
#5
सूखे मेवे सजाएं
हलवा तैयार होने के बाद उसे एक प्लेट में निकाल लें और ऊपर से कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू सजाकर परोसें। आप चाहें तो इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, जो इसके स्वाद को और बढ़ाएगी।
इस तरह आपका लखनवी काली गाजर का हलवा तैयार हो चुका है, जिसका आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर आनंद ले सकते हैं। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।