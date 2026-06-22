कोथिंबीर वडी है महाराष्ट्र का बेहतरीन नाश्ता, इसे घर पर बनाना है आसान
क्या है खबर?
कोथिंबीर वडी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे चाय के साथ परोसा जाता है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार बनाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। कोथिंबीर वडी की खासियत इसकी कुरकुरी बाहरी परत और मुलायम अंदरूनी भाग है। आइए आज हम आपको कोथिंबीर वडी की रेसिपी बताते हैं। इसे खा कर आपके घर वाले आपकी जमकर तारीफ करेंगे।
सामग्रियां
कोथिंबीर वडी के लिए आवश्यक सामग्री
कोथिंबीर वडी के लिए जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो आपको आसानी से अपनी रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 2 कप बेसन, एक कप बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक चौथाई कप बारीक कटी हुई हरी मिर्च, एक चम्मच जीरा, एक चम्मच राई, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच अदरक का पेस्ट, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच हींग, एक चुटकी बेकिंग सोडा और थोड़े-से तेल की जरूरत पड़ेगी।
#1
बेसन का घोल तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े कटोरे में बेसन, नमक, हल्दी पाउडर और अदरक का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें थोड़ा पानी डालते हुए घोल तैयार कर लें। ध्यान रखें कि घोल न ज्यादा पतला हो और न ही ज्यादा गाढ़ा हो, बल्कि ऐसा हो, जो आसानी से ढाला जा सके। इसके बाद इस घोल को लगभग 10-15 मिनट तक ढककर रखें, ताकि सारे मसाले अच्छे से आपस में मिल जाएं।
#2
तड़का लगाएं
अब एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करें, फिर इसमें जीरा और राई डालकर तड़का लगाएं। जब ये दाने चटकने लगें तो इसमें हींग और बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालें। इसके बाद इस तड़के में तैयार बेसन का घोल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को मध्यम आंच पर लगातार चलाते हुए पकाएं, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और चम्मच से हटाने पर थाली को साफ न छोड़े।
#3
मिश्रण सेट करें
जब बेसन का मिश्रण अच्छे से पक जाए तो इसे एक थाली में फैलाकर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। मिश्रण को पूरी तरह ठंडा होने तक थाली में ही रखें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें कटे हुए टुकड़ों को सुनहरा भूरा होने तक तल लें। सभी टुकड़ों को इसी तरह तलकर तैयार कर लें।