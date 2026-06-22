कोथिंबीर वडी बनाने की आसान विधि

कोथिंबीर वडी है महाराष्ट्र का बेहतरीन नाश्ता, इसे घर पर बनाना है आसान

लेखन सयाली 02:19 pm Jun 22, 202602:19 pm

क्या है खबर?

कोथिंबीर वडी महाराष्ट्र का एक लोकप्रिय स्नैक है, जिसे चाय के साथ परोसा जाता है और इसका स्वाद सभी को पसंद आता है। इसे बनाने में थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन एक बार बनाने के बाद आप इसे बार-बार बनाना चाहेंगे। कोथिंबीर वडी की खासियत इसकी कुरकुरी बाहरी परत और मुलायम अंदरूनी भाग है। आइए आज हम आपको कोथिंबीर वडी की रेसिपी बताते हैं। इसे खा कर आपके घर वाले आपकी जमकर तारीफ करेंगे।