स्नैक टाइम के लिए बनाएं लजीज कोरियन चीज बन, खाते ही मुंह में आ जाएगा पानी
क्या है खबर?
कोरियन चीज बन एक स्वादिष्ट और अनोखा स्नैक है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इस बन के अंदर ढेर सारी चीज भरी होती है, जिसे तोड़ने पर यह दूर तक खिंचती है। जैसे ही आप इसे खाएंगे, आपके मुंह में चीजी स्वाद का विस्फोट होगा, जो आपको बेहद पसंद आएगा। आइए इस स्नैक की आसान रेसिपी जान लेते हैं।
सामान
कोरियन चीज बन के लिए जरूरी सामान
कोरियन चीज बन बनाने के लिए आपको जो-जो चीजें चाहिए होंगी, वो रसोई में ही मिल जानी चाहिए। इसके लिए 2 कप मैदा, आधा कप दूध, आधा कप पानी, 2 बड़े चम्मच चीनी, एक चम्मच नमक, 2 चम्मच सूखा खमीर, 100 ग्राम मक्खन, 200 ग्राम मोजेरेला चीज, एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर, थोड़ी बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ी मात्रा में ओरिगैनो, थोड़ी मात्रा में चिली फ्लेक्स, थोड़ा लहसुन पाउडर और एक चम्मच बेकिंग पाउडर चाहिए होगा।
आटा
आटा गूंथने की प्रक्रिया
कोरियन चीज बन बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, नमक और सूखा खमीर मिलाएं। अब इसमें धीरे-धीरे गर्म दूध और पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटे को अच्छी तरह से गूंथना है, ताकि यह चिकना हो जाए। इसके बाद आटे के ऊपर थोड़ा तेल लगाकर ढक दें और उसे एक घंटे के लिए गर्म स्थान पर रख दें, ताकि वह फूलकर तैयार हो जाए।
फिलिंग
फिलिंग तैयार करें
फिलिंग के लिए सबसे पहले एक कटोरे में मोजेरेला चीज को छोटे टुकड़ों में काट लें। आप चाहें तो इसके साथ कुछ और चीजें भी मिला सकते हैं, जैसे कि बारीक कटी हरी मिर्च, लहसुन पाउडर या प्याज। इसके बाद सभी सामग्रियों को अच्छे से मिलाकर एक तरफ रख दें, ताकि फिलिंग तैयार हो जाए। आप इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
बन
बन को आकार दें
अब गूंथे हुए आटे को बराबर हिस्सों में बांट लें और हर हिस्से को गोल आकार दें। इसके बाद हर गोल हिस्से को बेलकर उसमें तैयार की गई फिलिंग डालें और फिर उसे बंद कर दें, ताकि फिलिंग अंदर ही रहे। इसी तरह सभी बन तैयार कर लें। बन को तैयार करते समय ध्यान रखें कि फिलिंग अच्छी तरह से बंद हो, ताकि वे बेकिंग के दौरान बाहर न निकलें।
बेकिंग
बेकिंग प्रक्रिया
अब तैयार बन को बेक करने के लिए पहले से गर्म ओवन में 20-25 मिनट तक रख दें या जब तक वे सुनहरे भूरे रंग के न हो जाएं तब तक बेक करें। बीच-बीच में उन्हें चेक करते रहें, ताकि वे जलें नहीं। जब सभी बन अच्छे से बेक हो जाएं तो उन्हें ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद इनके ऊपर ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स छिड़कें और इन्हें गर्मा-गर्म ही परोसें।