कोरियन चीज बन की रेसिपी

स्नैक टाइम के लिए बनाएं लजीज कोरियन चीज बन, खाते ही मुंह में आ जाएगा पानी

लेखन सयाली 10:13 am Jul 04, 202610:13 am

क्या है खबर?

कोरियन चीज बन एक स्वादिष्ट और अनोखा स्नैक है, जिसे आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। यह स्नैक बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। इस बन के अंदर ढेर सारी चीज भरी होती है, जिसे तोड़ने पर यह दूर तक खिंचती है। जैसे ही आप इसे खाएंगे, आपके मुंह में चीजी स्वाद का विस्फोट होगा, जो आपको बेहद पसंद आएगा। आइए इस स्नैक की आसान रेसिपी जान लेते हैं।