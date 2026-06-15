केरलम की पारंपरिक पथिरी रोटी बनाने की आसान रेसिपी, जो सेहत के लिए है फायदेमंद
क्या है खबर?
केरलम का जिक्र किया जाए और यहां के पारंपरिक व्यंजनों की बात न हो, ऐसा तो संभव नहीं है। यहां के पकवान अपनी खास रेसिपी और स्वाद के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। इन्हीं व्यंजनों में से एक है पथिरी रोटी, जिसे केरलम की पारंपरिक शैली में बनाया जाता है। यह रोटी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको पथिरी रोटी की रेसिपी बताते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती है।
सामग्री
पथिरी रोटी के लिए जरूरी सामग्री
पारंपरिक पथिरी रोटी बनाने के लिए आपको भारतीय सामग्रियों की ही जरूरत होगी, जो रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए जरूरी सामग्री इस प्रकार हैं: 2 कप चावल का आटा, एक चौथाई चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच नमक, एक चौथाई चम्मच तिल का तेल, पानी (आवश्यकतानुसार) और तेल या घी (तलने के लिए)। इन सामग्रियों की मात्रा आप खाने वालों के हिसाब से कम ज्यादा भी कर सकते हैं।
आटा
पथिरी रोटी के लिए आटा तैयार करने का तरीका
पथिरी रोटी के लिए आटा तैयार करने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में चावल का आटा, जीरा, नमक और तिल का तेल डालकर अच्छे से मिला लें। अब इस मिश्रण में थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। ध्यान रखें कि आटा बहुत सख्त न हो, बल्कि थोड़ा लचीला और नरम हो, ताकि रोटियां आसानी से बेल सकें। इसके बाद आटे को ढककर 15-20 मिनट के लिए अलग रख दें, ताकि वह सेट हो सके।
बेलना
रोटियां बेलने का तरीका
अब तैयार आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें गोल-गोल बेल लें। आप चाहें तो रोटियां मोटी या पतली, जैसी भी अपनी पसंद अनुसार बेल सकते हैं। बेलने के बाद इन रोटियों को हल्के हाथों से दोनों ओर से दबाकर गोल आकार दे सकते हैं। इस प्रक्रिया से रोटियां बेलने में आसानी होती है। आप चाहें तो सीधे हाथों की मदद से ही रोटियों को गोल आकार भी दे सकते हैं।
तलना
पथिरी रोटी को तलने का तरीका
अब एक कढ़ाई में तेल या घी गर्म करके उसमें बेली हुई रोटी डालें। इसे दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तलें। जब सारी रोटियां तल जाएं तो उन्हें एक प्लेट में निकाल लें। इसी तरह सभी रोटियां तैयार करें। पथिरी रोटी को आप किसी भी दक्षिण भारतीय करी या चटनी के साथ परोस सकते हैं। यह रोटी खासतौर से त्योहारों और विशेष अवसरों पर बनाई जाती है और लजीज लगती है।
फायदे
पथिरी रोटी के फायदे
पथिरी रोटी में चावल का आटा होता है, जो ग्लूटेन फ्री होता है। यह रोटी उन लोगों के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है, जो ग्लूटेन से बचना चाहते हैं। इसके अलावा चावल का आटा पाचन के लिए भी फायदेमंद होता है। पथिरी रोटी को बनाने में इस्तेमाल किए गए तेल या घी से यह और भी स्वादिष्ट हो जाती है। इस तरह पथिरी रोटी न केवल स्वादिष्ट, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है।