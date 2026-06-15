पथिरी रोटी की रेसिपी

केरलम की पारंपरिक पथिरी रोटी बनाने की आसान रेसिपी, जो सेहत के लिए है फायदेमंद

लेखन सयाली 07:54 pm Jun 15, 202607:54 pm

क्या है खबर?

केरलम का जिक्र किया जाए और यहां के पारंपरिक व्यंजनों की बात न हो, ऐसा तो संभव नहीं है। यहां के पकवान अपनी खास रेसिपी और स्वाद के लिए दुनियाभर में मशहूर हैं। इन्हीं व्यंजनों में से एक है पथिरी रोटी, जिसे केरलम की पारंपरिक शैली में बनाया जाता है। यह रोटी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि इसे बनाना भी आसान है। आइए आज हम आपको पथिरी रोटी की रेसिपी बताते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद होती है।