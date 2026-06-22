केरलम स्टाइल में कच्चे आम की करी बनाना चाहते हैं? यह रेसिपी आएगी काम

#2

मसाले भूनें

अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के बीज डालें। जब ये बीज फूटने लगें तो इसमें मेथी दाना डालें और इसे हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उसे सुनहरा होने तक भूनें। फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और मसालों को अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और करी पत्ते डालकर इसे 5 मिनट तक पकाएं।