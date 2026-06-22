केरलम स्टाइल में कच्चे आम की करी बनाना चाहते हैं? यह रेसिपी आएगी काम
क्या है खबर?
केरलम के खान-पान की बात करें तो इनमें मसालों का बेहतरीन मेल होता है। केरलम की कच्चे आम की करी भी इसी का एक हिस्सा है। यह स्वाद में तीखी और मसालेदार होती है, जो खाने का मजा दोगुना कर देती है। इस करी को बनाने के लिए ताजे मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए इसके लिए जरूरी चीजें और रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
कच्चे आम की करी के लिए जरूरी सामग्री
इस करी को बनाने के लिए आपको 2-3 कच्चे आम, 2 प्याज, 2 टमाटर, एक चम्मच सरसों के बीज, एक चम्मच मेथी दाना, एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2-3 हरी मिर्च, 2-3 लहसुन की कलियां, एक इंच अदरक, 2-3 करी पत्ते और तेल चाहिए होगा। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें नारियल का दूध भी डाल सकते हैं, जिससे करी और भी स्वादिष्ट हो जाएगी।
#1
कच्चे आम को उबालें
सबसे पहले कच्चे आमों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और उन्हें पानी में उबालें। उबलने के बाद इन्हें ठंडा करके छील लें। इसके बाद इन टुकड़ों को फिर से पानी में डालकर 5-10 मिनट तक पकाएं, जिससे वे नरम हो जाएं। यह प्रक्रिया कच्चे आमों के कड़वे स्वाद को कम करने में मदद करती है और उन्हें खाने लायक बना देती है। इससे आम का खट्टापन भी संतुलित हो जाता है।
#2
मसाले भूनें
अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के बीज डालें। जब ये बीज फूटने लगें तो इसमें मेथी दाना डालें और इसे हल्का भूरा होने तक भूनें। इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालकर उसे सुनहरा होने तक भूनें। फिर इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च, अदरक-लहसुन का पेस्ट डालें और मसालों को अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और करी पत्ते डालकर इसे 5 मिनट तक पकाएं।
#3
करी को पकाएं
अब इस मसाले में उबले हुए कच्चे आम के टुकड़े डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद इसमें नमक और नारियल का दूध डालकर इसे धीमी आंच पर पकने दें। नारियल का दूध करी को एक खास स्वाद देता है और इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है। अगर आपको करी ज्यादा गाढ़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा पानी मिला सकते हैं। इसे 15-20 मिनट तक पकाने के बाद आपकी करी तैयार हो जाएगी।