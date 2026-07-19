केरलम स्टाइल मालाबार पराठा बनाने के लिए अपनाएं यह आसान रेसिपी, बेहतरीन होता है स्वाद
क्या है खबर?
केरलम का मालाबार पराठा अपने कुरकुरेपन और स्वाद के लिए जाना जाता है। यह पराठा खासतौर पर नाश्ते में परोसा जाता है और इसे बनाना भी काफी आसान है। इस लेख में हम आपको मालाबार पराठा की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने घर पर ही इस स्वादिष्ट व्यंजन का आनंद ले सकते हैं। इस रेसिपी को अपनाकर आप भी इस खास व्यंजन को बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।
सामग्रियां
मालाबार पराठा बनाने के लिए जरूरी सामग्री
मालाबार पराठा बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इनमें मुख्य रूप से मैदा, घी, नमक और पानी आते हैं।
आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा दूध भी मिला सकते हैं, जिससे पराठा और भी नरम बनेगा। इसके अलावा आप अपने स्वाद के अनुसार मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे कि हल्दी, मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर आदि।
इन चीजों को मिलाकर आप मालाबार पराठा का बेस तैयार कर सकते हैं।
आटा
आटा गूंथने का तरीका
मालाबार पराठा का आटा गूंथना बहुत आसान है। इसके लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में मैदा लें और उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए गूंथें।
ध्यान रखें कि आटा नरम और लचीला होना चाहिए, ताकि पराठे अच्छे से बेले जा सकें। इसके बाद आटे को ढककर 20-30 मिनट के लिए छोड़ दें, ताकि वह सेट हो जाए।
इससे आटे में नमी बनी रहेगी और पराठे बनाने में आसानी होगी।
पराठा
पराठे बेलने और तलने का तरीका
अब पराठे बेलने और तलने की बारी आती है। इसके लिए पहले अपने हाथों पर थोड़ा-सा घी लगाकर आटे का छोटा-सा गोला बनाएं।
फिर इसे बेलन से गोल आकार में बेल लें और लच्छे जैसी बनावट देकर दोबारा बेलें। इसी तरह सभी गोले बेल लें।
एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा घी फैलाएं। इसके बाद बेली हुई रोटी को तवे पर डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें। इसी तरह सभी पराठे तैयार कर लें।
परोसें
पराठों को परोसने का तरीका
अब तैयार मालाबार पराठों को गर्मा-गर्म परोसें। आप इन्हें किसी भी सब्जी या रायते के साथ खा सकते हैं।
यह नाश्ते या रात के खाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसके अलावा आप इन्हें सफर में भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से स्टोर हो जाते हैं।
इस प्रकार आप अपने घर पर ही आसानी से मालाबार पराठा बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।