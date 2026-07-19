केरलम स्टाइल मालाबार पराठा बनाने के लिए अपनाएं यह आसान रेसिपी, बेहतरीन होता है स्वाद

अब पराठे बेलने और तलने की बारी आती है। इसके लिए पहले अपने हाथों पर थोड़ा-सा घी लगाकर आटे का छोटा-सा गोला बनाएं।

फिर इसे बेलन से गोल आकार में बेल लें और लच्छे जैसी बनावट देकर दोबारा बेलें। इसी तरह सभी गोले बेल लें।

एक तवे को गर्म करें और उस पर थोड़ा-सा घी फैलाएं। इसके बाद बेली हुई रोटी को तवे पर डालें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तलें। इसी तरह सभी पराठे तैयार कर लें।