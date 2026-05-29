जापान का मशहूर नाश्ता है सैंडो, जिसकी मिठास और मलाइदार स्वाद आपको जरूर आएगा पसंद
क्या है खबर?
सैंडो एक जापानी मीठा व्यंजन है, जिसकी मिठास और मलाइदार स्वाद चखने के बाद आप इसे बार-बार खाना चाहेंगे। यह व्यंजन 2 नरम और हल्के ब्रेड के टुकड़ों के बीच में क्रीम भरकर बनाया जाता है। इसमें ताजे फल भी डाले जाते हैं, जिससे इसका स्वाद दोगुना हो जाता है। सैंडो का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है और इसका स्वाद बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आता है। आइए सैंडो की रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
सैंडो के लिए जरूरी सामान
सैंडो भले ही जापानी व्यंजन है, लेकिन इसे बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजें ही चाहिए होंगी। इसके लिए आपको 2 कप मैदे, आधा कप चीनी, आधा कप दूध, एक चौथाई कप मक्खन, एक चम्मच बेकिंग पाउडर, एक चुटकी नमक, एक चम्मच वनीला एसेंस, एक कप क्रीम और अपनी पसंद के किसी भी फल की जरूरत पड़ेगी। आप इसमें स्ट्रॉबेरी, आम, संतरे, अंगूर और खरबूजे आदि जैसे फल डाल सकते हैं।
ब्रेड
सैंडो की ब्रेड बनाने की प्रक्रिया
सबसे पहले ओवन को 180 डिग्री पर गर्म करें। अब एक बड़े कटोरे में मैदा, बेकिंग पाउडर और नमक को छानकर डालें। इसके बाद दूसरे कटोरे में मक्खन और चीनी को अच्छे से फेंटे, फिर इसमें दूध और वनीला एसेंस मिलाएं। अब धीरे-धीरे सूखे मिश्रण को गीले मिश्रण में डालकर नरम आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे को बेलकर ओवन में 10-15 मिनट तक पकाएं। जब ब्रेड पूरी तरह बेक हो जाए तो उसे पतले टुकड़ों में काट लें।
क्रीम
क्रीम बनाने का तरीका
सैंडो की क्रीम बनाने के लिए आपको एक कप ठंडी क्रीम, 2 बड़े चम्मच चीनी और एक चम्मच वनीला एसेंस की जरूरत होगी। सबसे पहले ठंडी क्रीम को एक कटोरे में डालकर अच्छे से फेंट लें। जब तक कि वह फूलकर दोगुनी न हो जाए तब तक इसे फेंटे। अब इसमें धीरे-धीरे चीनी और वनीला एसेंस मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक फेंटे जब तक कि वह गाढ़ा और चिकना न हो जाए।
विकल्प
सैंडो के लिए अन्य विकल्प
आप चाहें तो सैंडो की क्रीम में अपने पसंदीदा फ्लेवर डालकर उसे खास बना सकते हैं। जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर के लिए पिघली हुई चॉकलेट मिलाएं या स्ट्रॉबेरी फ्लेवर के लिए स्ट्रॉबेरी प्यूरी मिलाएं। इसके अलावा आप इसमें अलग-अलग प्रकार के बीज या सूखे मेवे भी डाल सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। इस तरह आप अपने सैंडो को अपनी पसंद और स्वाद अनुसार बना सकते हैं।
फल
फलों से दें अनोखा स्वाद
क्रीम तैयार होने के बाद 2 ब्रेड के टुकड़ों के बीच में उसे अच्छी मात्रा में फैला दें। ध्यान रखें कि क्रीम ब्रेड के हिसाब से दोगुनी मात्रा में होनी चाहिए। अब अपनी पसंद के फलों को बड़े-बड़े टुकड़ों में काटें और सैंडो में रख दें। सैंडविच को एक प्लास्टिक शीट से लपेटें और फ्रिज में रख दें। जब यह ठंडा हो जाए तो इसे निकालें और इसका आनंद लें।