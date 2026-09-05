अमानाटो है एक स्वादिष्ट जापानी कैंडी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
जापानी अमानाटो एक पारंपरिक कैंडी है, जो मुख्य रूप से लाल बीन्स से बनाई जाती है। यह कैंडी न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है। इसमें प्राकृतिक चीजों का उपयोग होता है, जिससे यह एक सेहतमंद विकल्प बनती है। इस लेख में हम आपको जापानी अमानाटो बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, ताकि आप घर पर भी इसे बना सकें और अपने परिवार और दोस्तों का मुंह मीठा कर सकें।
#1
लाल बीन्स को उबालें
जापानी अमानाटो बनाने के लिए सबसे पहले लाल बीन्स को उबालना होता है। इसके लिए सबसे पहले लाल बीन्स को अच्छे से धो लें, फिर उन्हें अच्छी तरह पोछकर साफ कर लें।
अब एक बर्तन में इन बीन्स को डालकर पानी से भर दें और गैस पर उबालने रखें। जब बीन्स नरम हो जाएं तब उन्हें छानकर ठंडा होने दें।
ठंडा होने के बाद बीन्स को आप कैंडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
#2
चीनी मिलाएं
अब उबली हुई लाल बीन्स में चीनी मिलानी होती है। इसके लिए आप अपनी पसंदीदा चीनी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे सफेद चीनी, ब्राउन शुगर या शहद।
चीनी की मात्रा अपने स्वादानुसार निर्धारित करें, ताकि कैंडी का स्वाद आपके मन के मुताबिक आए। ध्यान रखें कि चीनी पूरी तरह से घुल जाए, ताकि मिश्रण एकसमान हो जाए।
इसे अच्छे से मिलाएं, ताकि चीनी और बीन्स का मिश्रण अच्छी तरह से मिल जाए।
#3
इस तरह करें इसका सेवन
यह कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप किसी भी जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं। बीन्स का स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और चीनी की मिठास इसे और भी बढ़ा देती है।
जापान के लोग आम तौर पर इस कैंडी को ग्रीन टी के साथ खाना पसंद करते हैं। ग्रीन टी का कड़वा स्वाद और इस कैंडी की मिठास एक साथ मिलकर एक बढ़िया संयोजन बनाते हैं, जो सभी को पसंद आता है।
#4
लाल बीन्स के फायदे
जापानी खान-पान में लाल बीन्स का खास स्थान है, जिसे कई तरह के व्यंजनों में शामिल किया जाता है। इससे न केवल यह कैंडी बनती है, बल्कि नूडल्स आदि भी बनाए जाते हैं।
लाल बीन्स सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं। इन्हें खाने से दिल की सेहत बेहतर होती है, ब्लड शुगर स्थिर रहता है और पाचन भी अच्छा होता है।
इनके सेवन से एंटीऑक्सिडेंट्स भी मिलते हैं और पाचन स्वास्थ्य भी बेहतर होता है।