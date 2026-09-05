अमानाटो है एक स्वादिष्ट जापानी कैंडी, जानिए इसे बनाने की आसान रेसिपी

यह कैंडी बनकर तैयार हो चुकी है, जिसे आप किसी भी जार में भरकर स्टोर कर सकते हैं। बीन्स का स्वाद प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और चीनी की मिठास इसे और भी बढ़ा देती है।

जापान के लोग आम तौर पर इस कैंडी को ग्रीन टी के साथ खाना पसंद करते हैं। ग्रीन टी का कड़वा स्वाद और इस कैंडी की मिठास एक साथ मिलकर एक बढ़िया संयोजन बनाते हैं, जो सभी को पसंद आता है।