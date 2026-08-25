जैन समोसे की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाए जा सकते हैं जैन समोसे, जानिए इनकी पूरी रेसिपी

लेखन सयाली 09:30 pm Aug 25, 202609:30 pm

क्या है खबर?

आमतौर पर समोसे में प्याज जैसी सामग्रियां होती हैं। हालांकि, अगर आप जैन हैं और प्याज-लहसुन से परहेज करते हैं तो आपके लिए जैन समोसे एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं। जैन समोसे का स्वाद भी काफी अच्छा होता है और इसे बनाना भी काफी आसान होता है। आइए आज हम आपको जैन समोसे की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकते हैं।