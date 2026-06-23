इटालियन नींबू सोर्बेट की रेसिपी

इटालियन नींबू सोर्बेट खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

लेखन सयाली 05:37 pm Jun 23, 202605:37 pm

क्या है खबर?

नींबू का खट्टा और ताजगी भरा स्वाद कई व्यंजनों में जान डाल देता है। इटालियन नींबू सोर्बेट एक ऐसा ही मीठा पकवान है, जो गर्मियों में आपको ठंडक देने के साथ-साथ मजेदार स्वाद भी प्रदान कर सकता है। इसे खाने के लिए आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं।