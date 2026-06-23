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इटालियन नींबू सोर्बेट खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका
इटालियन नींबू सोर्बेट की रेसिपी

इटालियन नींबू सोर्बेट खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

लेखन सयाली
Jun 23, 2026
05:37 pm
क्या है खबर?

नींबू का खट्टा और ताजगी भरा स्वाद कई व्यंजनों में जान डाल देता है। इटालियन नींबू सोर्बेट एक ऐसा ही मीठा पकवान है, जो गर्मियों में आपको ठंडक देने के साथ-साथ मजेदार स्वाद भी प्रदान कर सकता है। इसे खाने के लिए आपको इटली जाने की जरूरत नहीं है। इसे बनाना बहुत आसान है और इसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता। आइए इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी जानते हैं।

सामग्री

नींबू सोर्बेट के लिए जरूरी सामग्री

इटालियन नींबू सोर्बेट बनाने के लिए आपको कुछ सरल चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि ताजे नींबू का रस, चीनी, पानी और थोड़ा-बहुत नींबू का छिलका। आप चाहें तो इसमें पुदीने की पत्तियां भी डाल सकते हैं, जो इसे और भी स्वादिष्ट बना सकती हैं। इन सामग्रियों को मिलाकर आप एक बेहतरीन मिठाई तैयार कर सकते हैं, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ मजे से बाटकर खा सकते हैं।

#1

चीनी और पानी का घोल बनाएं

सबसे पहले चीनी और पानी का एक घोल तैयार करें। इसके लिए एक पैन में बराबर मात्रा में चीनी और पानी लें और उसे मध्यम आंच पर गर्म करें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए। इसे कुछ मिनट तक उबालें, ताकि यह गाढ़ा हो जाए। जब घोल गाढ़ा हो जाए तो उसे ठंडा करने के लिए अलग रख दें। यह घोल आपके सोर्बेट के लिए आधार का काम करेगा।

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#2

नींबू का रस मिलाएं

जब चीनी का घोल ठंडा हो जाए तो उसमें ताजा नींबू का रस मिलाएं। ध्यान रखें कि नींबू का रस ताजा हो, ताकि उसका स्वाद बेहतरीन रहे। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा-सा नींबू का छिलका भी कद्दूकस करके डाल सकते हैं, जिससे सोर्बेट को एक अलग ही खुशबू मिलेगी। इस मिश्रण को अच्छे से मिलाएं, ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं और इसका स्वाद और भी बढ़िया हो जाए।

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#3

मिश्रण को फ्रीजर में जमाएं

अब तैयार मिश्रण को एक बंद डिब्बे में डालकर फ्रीजर में जमाने के लिए रख दें। हर 30 मिनट बाद चम्मच से मिश्रण को हिलाते रहें, ताकि उसमें बर्फ के टुकड़े न बनने पाएं और यह अच्छी तरह से जम जाए। लगभग 4-5 घंटे बाद आपका इटालियन नींबू सोर्बेट तैयार हो जाएगा। इसे पूरी तरह जमने के बाद निकालें और गिलास में परोसें। आप इसके ऊपर पुदीने की पत्तियां सजा सकते हैं।

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