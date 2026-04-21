इटली का खास डेजर्ट है बोंबोलोनी, जानिए इसे घर पर बनाने की आसान रेसिपी

बोंबोलोनी इटली का एक लोकप्रिय डेजर्ट है, जो अपने अनोखे स्वाद और बनावट के लिए जाना जाता है। यह एक किस्म का डोनट ही होता है, जिसमें छेद नहीं होता और जिसे कस्टर्ड फिलिंग से भरा जाता है। इसे खासतौर पर इटली के रोमन क्षेत्र में बनाया जाता है। बाहर से सुनहरा और कुरकुरा, जबकि अंदर से मुलायम और मलाईदार यह डजर्ट मीठे के शौकीनों को पसंद आता है। आइए आज हम आपको बोंबोलोनी की रेसिपी बताते हैं।

सामान बोंबोलोनी के लिए जरूरी सामान बोंबोलोनी बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजें चाहिए होंगी, जो आप किसी भी दुकान से ला सकते हैं। इसके लिए डेढ़ कप मैदा, एक चौथाई कप दूध, एक चौथाई कप चीनी, एक चौथाई कप मक्खन (पिघला हुआ), एक चम्मच खमीर, एक चौथाई चम्मच नमक, एक चौथाई कप मलाई, एक चौथाई कप कस्टर्ड पाउडर, एक चौथाई कप पाउडर चीनी, तलने के लिए तेल और पाउडर चीनी (सजावट के लिए) चाहिए होगी।

#1 सबसे पहले तैयार करें आटा सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, चीनी, नमक और खमीर मिलाएं। अब इसमें दूध और पिघला हुआ मक्खन डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इस मिश्रण को अच्छी तरह गूंथ लें, ताकि यह एक मुलायम और चिकना आटा बन जाए। आटे को एक गीले कपड़े से ढककर एक घंटे के लिए गर्म स्थान पर रखें, ताकि यह फूलकर दोगुना हो जाए। ध्यान रहे कि आटे को ढकने के लिए सूखा कपड़ा ही इस्तेमाल करना है।

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#2 भरने के लिए बनाएं कस्टर्ड क्रीम भरने के लिए सबसे पहले एक छोटे पैन में दूध और कस्टर्ड पाउडर मिलाकर गर्म करें। मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि उसमें गुठलियां न पड़ें। जब यह मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो उसमें पाउडर चीनी डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसमें पिघला हुआ मक्खन मिलाएं। भरावन तैयार होने पर इसे एक कटोरे में निकाल लें और ठंडा होने दें।

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#3 बोंबोलोनी को भरने का तरीका समझें फूले हुए आटे को छोटे-छोटे गोले बनाकर बीच में चाकू या उंगली से छेद करें। ध्यान रहे कि छेद बहुत बड़ा न हो, वरना भरावन नहीं भर पाएगी। अब तैयार कस्टर्ड क्रीम को एक पाइपिंग बैग में भरकर आटे के हर गोले में भरें। इस तरह सभी गोले भर जाएं तो उन्हें कुछ देर के लिए ढककर रख दें, ताकि भरावन सेट हो जाए। आप चाहें तो मिठाई को अन्य तरह से भी भर सकते हैं।