स्नैक टाइम के लिए बनाएं गुजराती पालक पात्रा, स्वाद में होता है लाजवाब

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पालक की पत्तियों पर फिलिंग फैलाएं

अब तैयार फिलिंग को ध्यान से हर पालक की पत्तियों पर फैलाएं। इसे इस तरह फैलाएं कि पूरा पत्ता ढक जाए और बीच में थोड़ी जगह छोड़ दें, ताकि रोल बनाते समय फिलिंग बाहर न निकले। सभी पत्तियों पर समान रूप से फिलिंग फैलाकर उन्हें रोल करें और ऊपर से थोड़ा दबाएं, ताकि रोल अच्छे से बंद हो जाएं। आप चाहें तो इन रोल्स को हल्का-सा मोड़ भी सकते हैं, ताकि उनका आकार सुंदर लगे।