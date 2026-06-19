स्नैक टाइम के लिए बनाएं गुजराती पालक पात्रा, स्वाद में होता है लाजवाब
क्या है खबर?
गुजराती पालक पात्रा एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जिसे पालक की पत्तियों से बनाया जाता है। यह स्नैक न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद है। पालक में आयरन और विटामिन की भरपूर मात्रा होती है, जो शरीर को ताकत देती है। इस व्यंजन को बनाना आसान है और यह किसी भी अवसर पर परोसा जा सकता है। आइए इसकी रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
पालक पात्रा के लिए जरूरी चीजें
पालक पात्रा को बनाने के लिए आपको थोड़ी तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको ताजे पालक की पत्तियां, बेसन, गुड़, नींबू का रस, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, तिल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक, तेल और पानी चाहिए। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंदीदा सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि गाजर या शिमला मिर्च। सामग्री की मात्रा खाने वालों के हिसाब से तय करें।
#1
सबसे पहले तैयार करें पालक की पत्तियां
पालक पात्रा बनाने के लिए सबसे पहले ताजा और मुलायम पालक की पत्तियां चुनें। इन्हें अच्छे से धोकर साफ करें, ताकि कोई मिट्टी या गंदगी न रहे। इसके बाद हर पत्ते को ध्यान से अलग-अलग करें, ताकि वे एक-दूसरे से जुड़े न रहें। इससे जब आप इन्हें भरकर रोल करेंगे तो फिलिंग हर पत्ते तक बराबर फैलेगी। ध्यान रखें कि पत्तियां अधिक सूखी न हों, क्योंकि इससे रोल बनाना मुश्किल हो सकता है।
#2
फिलिंग बनाएं
अब बारी आती है फिलिंग तैयार करने की। इसके लिए एक बड़े बर्तन में बेसन, गुड़, नींबू का रस, अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, तिल, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला और नमक डालकर अच्छे से मिलाएं। इस मिश्रण को पानी डालकर तब तक मिलाएं जब तक यह गाढ़े घोल जैसी न हो जाएं। ध्यान रखें कि घोल ज्यादा पतला न हो, क्योंकि इससे फिलिंग अच्छी तरह से नहीं बनेगी।
#3
पालक की पत्तियों पर फिलिंग फैलाएं
अब तैयार फिलिंग को ध्यान से हर पालक की पत्तियों पर फैलाएं। इसे इस तरह फैलाएं कि पूरा पत्ता ढक जाए और बीच में थोड़ी जगह छोड़ दें, ताकि रोल बनाते समय फिलिंग बाहर न निकले। सभी पत्तियों पर समान रूप से फिलिंग फैलाकर उन्हें रोल करें और ऊपर से थोड़ा दबाएं, ताकि रोल अच्छे से बंद हो जाएं। आप चाहें तो इन रोल्स को हल्का-सा मोड़ भी सकते हैं, ताकि उनका आकार सुंदर लगे।
#4
पालक पात्रा को भाप में पकाएं
अब तैयार रोल्स को भाप में पकाने के लिए एक बड़ा बर्तन या स्टीमर लें और उसमें थोड़ा पानी गर्म करें। पानी गर्म होने पर रोल्स को स्टीमर में रखें और ढक्कन बंद करके 20-25 मिनट तक भाप में पकाएं। इस दौरान ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, ताकि रोल्स अच्छे से पक सकें। जब समय पूरा हो जाए तो रोल्स को स्टीमर से निकाल लें और थोड़ी देर ठंडा होने दें।
#5
पालक पात्रा को काटें और परोसें
अब तैयार पालक पत्रा को हल्का-सा ठंडा होने दें, ताकि उन्हें काटना आसान हो जाए। इसके बाद इन रोल्स को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और किसी भी चटनी या खट्टे-अचार के साथ परोसें। यह स्नैक न केवल बच्चों, बल्कि बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा। आप इसे शाम की चाय के साथ खा सकते हैं या फिर किसी खास अवसर पर बना सकते हैं। इसे खा कर आपका मन तृप्त हो जाएगा।