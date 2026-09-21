गुजराती लापसी बनाने का तरीका है आसान, जानिए इसकी झटपट बनने वाली रेसिपी
क्या है खबर?
लापसी एक गुजराती व्यंजन है, जिसे खास मौकों पर जरूर बनाया जाता है। यह एक पारंपरिक गुजराती मिठाई है, जो खासतौर पर त्योहारों और विशेष अवसरों की मिठास बढ़ाती है। यह मिठाई सूजी से बनाई जाती है और इसमें घी, चीनी और मेवे होते हैं। लापसी का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे एक बार खाने के बाद आप बार-बार इसका स्वाद चखना चाहेंगे। आइए इसकी रेसिपी जान लेते हैं।
#1
सबसे पहले तैयार करें चाशनी
लापसी बनाने के लिए सबसे पहले चाशनी तैयार करनी होती है। इसके लिए एक पैन में चीनी और पानी डालकर उबालें, जब तक कि चीनी पूरी तरह घुल न जाए।
अब इस मिश्रण को थोड़ा ठंडा करके उसमें इलायची का पाउडर मिलाएं। ध्यान रखें कि चाशनी एक तार की होना चाहिए, यानी जब आप इसे उंगलियों के बीच खींचेंगे तो एक तार बननी चाहिए।
इस तरह आपकी लापसी के लिए चाशनी तैयार हो जाएगी।
#2
ऐसे तैयार करें लापसी का आधार
अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी डालें और उसे धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। सूजी को लगातार हिलाते रहें, ताकि वह जल न जाए।
जब सूजी अच्छे से भुन जाए तो उसमें पहले से तैयार की गई चाशनी डाल दें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे दूध मिलाते जाएं और लगातार हिलाते रहें, ताकि कोई गांठ न बने।
अब इस मिश्रण को कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें।
#3
लापसी में ऐसे मिलाएं मेवे
अब लापसी में कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू डालें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद ऊपर से नारियल का बुरादा डालें।
अगर आप चाहें तो लापसी को सजाने के लिए अन्य सूखे मेवे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप किशमिश, अखरोट और खजूर को बारीक कतरकर इस्तेमाल कर सकते हैं।
इससे लापसी का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आपकी गर्मा-गर्म गुजराती लापसी तैयार हो गई है।
#4
लापसी को ऐसे परोसें
अब तैयार गुजराती लापसी को किसी बड़े बर्तन में निकालें और ऊपर से थोड़ा-सा नारियल का बुरादा छिड़ककर गर्मा-गर्म परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है, क्योंकि इसमें घी, मेवे और सूजी जैसे पौष्टिक तत्व होते हैं।
इसे बनाना बेहद आसान है और यह किसी भी अवसर पर आपके मेहमानों को खुश कर देगी। अगली बार जब आप त्योहार या विशेष अवसर मनाएं तो इस लाजवाब मिठाई को जरूर बनाएं।