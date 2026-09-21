गुजराती लापसी बनाने का तरीका है आसान, जानिए इसकी झटपट बनने वाली रेसिपी

अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें सूजी डालें और उसे धीमी आंच पर सुनहरा भूरा होने तक भूनें। सूजी को लगातार हिलाते रहें, ताकि वह जल न जाए।

जब सूजी अच्छे से भुन जाए तो उसमें पहले से तैयार की गई चाशनी डाल दें और अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें धीरे-धीरे दूध मिलाते जाएं और लगातार हिलाते रहें, ताकि कोई गांठ न बने।

अब इस मिश्रण को कुछ देर पकाने के बाद गैस बंद कर दें।