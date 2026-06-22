ढोकला खा कर हो गए हैं बोर? एक बार बनाकर खाएं गुजराती हांडवो, पसंद आएगा स्वाद
क्या है खबर?
गुजराती हांडवो एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। यह एक प्रकार का नमकीन केक है, जिसे सूजी और अरारोट के मिश्रण से बनाया जाता है। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको हांडवो की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे खा कर आप खुश हो जाएंगे।
#1
हांडवो का घोल तैयार करें
गुजराती हांडवो का घोल बनाने के लिए सबसे पहले सूजी और अरारोट को बराबर मात्रा में मिलाएं। इस मिश्रण में दही डालकर अच्छे से फेंटें, ताकि कोई गांठ न रहे। इसके बाद इसमें नमक, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर डालें। आप अपनी पसंद के अनुसार मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे जीरा और धनिया पाउडर आदि। इस घोल को अच्छी तरह से मिला लें, ताकि सभी सामग्री एकसाथ मिल जाएं।
#2
सब्जियों को काटें
हांडवो में डालने के लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, गाजर और हरी मटर जैसी सब्जियों को बारीक काट लें। आप इसमें अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें शिमला मिर्च या पालक भी मिला सकते हैं, जो पोषण मूल्य बढ़ांएगी। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें कुछ मिनट के लिए भून लें, ताकि उनका स्वाद बढ़ जाए और वे थोड़ा नरम हो जाएं। इससे हांडवो में एक अच्छा स्वाद आएगा।
#3
तड़का लगाएं
अब एक कढ़ाई में तेल गर्म करें और उसमें राई, जीरा और करी पत्ता डालें। जब राई फूटने लगे तो इसमें हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें भुनी हुई सब्जियां डालें और उन्हें अच्छी तरह से मिलाएं। जब सब्जियां थोड़ी नरम हो जाएं तो इसमें तैयार किया हुआ घोल डालें और अच्छी तरह मिलाएं। अब इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकने दें, ताकि हांडवो अच्छी तरह से पक जाए।
#4
हांडवो को बेक करें
जब मिश्रण अच्छे से पक जाए तो इसे एक तेल लगी बेकिंग ट्रे में डालें और ऊपर से तिल छिड़कें। अब इस ट्रे को पहले से गर्म ओवन में रखें और 180 डिग्री सेल्सियस पर 30-35 मिनट तक बेक करें। बीच-बीच में चेक करते रहें कि हांडवो जल न जाए। जब हांडवो सुनहरा भूरा हो जाए तो उसे ओवन से निकालकर ठंडा होने दें। इसके बाद इसे टुकड़ों में काटकर गर्मा-गर्म परोसें।