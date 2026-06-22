गुजराती हांडवो की रेसिपी

ढोकला खा कर हो गए हैं बोर? एक बार बनाकर खाएं गुजराती हांडवो, पसंद आएगा स्वाद

लेखन सयाली 02:13 pm Jun 22, 202602:13 pm

क्या है खबर?

गुजराती हांडवो एक लोकप्रिय व्यंजन है, जो नाश्ते या हल्के भोजन के रूप में खाया जाता है। यह एक प्रकार का नमकीन केक है, जिसे सूजी और अरारोट के मिश्रण से बनाया जाता है। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसे बनाने में बहुत कम समय लगता है और यह स्वादिष्ट होने के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा है। आइए आज हम आपको हांडवो की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे खा कर आप खुश हो जाएंगे।