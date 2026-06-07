गुजरात का पारंपरिक व्यंजन ग्वार ढोकली साक

गुजरात का पारंपरिक व्यंजन है ग्वार ढोकली साक, इसे घर पर बनाना है आसान

लेखन सयाली 01:46 pm Jun 07, 202601:46 pm

क्या है खबर?

गुजरात का पारंपरिक ग्वार ढोकली साक एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान है। यह खासतौर पर सर्दियों में मिलने वाली ग्वार की फली से बनाया जाता है। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह पूरे परिवार को पसंद आता है। ग्वार ढोकली साक को आप दोपहर या रात के खाने में किसी भी समय बना सकते हैं। आइए आज हम आपको इस डिश की रेसिपी बताते हैं।