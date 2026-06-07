गुजरात का पारंपरिक व्यंजन है ग्वार ढोकली साक, इसे घर पर बनाना है आसान
क्या है खबर?
गुजरात का पारंपरिक ग्वार ढोकली साक एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पकवान है। यह खासतौर पर सर्दियों में मिलने वाली ग्वार की फली से बनाया जाता है। इस व्यंजन की खासियत यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह पूरे परिवार को पसंद आता है। ग्वार ढोकली साक को आप दोपहर या रात के खाने में किसी भी समय बना सकते हैं। आइए आज हम आपको इस डिश की रेसिपी बताते हैं।
सामग्री
ग्वार ढोकली साक के लिए जरूरी सामग्री
ग्वार ढोकली साक बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो आपको आराम से रसोई में ही मिल जाएंगी। इसके लिए आपको 250 ग्राम ग्वार की फली, 2 कप गेहूं का आटा, आधा कप बेसन, एक चौथाई कप दही, एक बड़ा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट, एक छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक (स्वादानुसार), 2 बड़े चम्मच तेल या घी और आधा छोटा चम्मच गरम मसाला चाहिए होगा।
आटा
ग्वार ढोकली के लिए आटा तैयार करें
सबसे पहले एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा, बेसन, नमक और थोड़ा-सा तेल डालकर अच्छे से मिला लें। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए नरम आटा गूंथ लें। इस आटे को 15-20 मिनट के लिए ढककर रख दें, ताकि यह तैयार हो जाए। ध्यान रखें कि आटा ज्यादा सख्त न हो, क्योंकि इससे ढोकली नरम नहीं बनेगी। गूंथे हुए आटे को थोड़ा तेल लगाकर ढक दें, ताकि वो सूख न जाए।
मिश्रण
फिलिंग तैयार करने का तरीका
ग्वार फली को धोकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करके उसमें जीरा डालें और जब यह चटकने लगे तो इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर भूनें। इसके बाद इसमें कटे हुए ग्वार के टुकड़े डालकर उन्हें हल्का नरम होने तक पकाएं। अब इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिलाकर अच्छी तरह से मिलाएं। इस मिश्रण को 5-7 मिनट तक पकाने के बाद गैस बंद कर दें।
ढोकली
ग्वार ढोकली साक बनाने का तरीका
अब गूंथे हुए आटे से छोटी-छोटी लोइयां बनाकर उन्हें बेल लें। हर लोई में तैयार फिलिंग मिश्रण डालकर उसे बंद कर दें। इसके बाद एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें। अब इन बंद लोइयों को उबलते पानी में डालकर ढक्कन लगाकर पकने दें। जब सारी लोई ऊपर तैरने लगे तो समझ जाएं कि गुवर ढोकली तैयार है। इसे गर्मा-गर्म परोसें और ऊपर से थोड़ा घी डालकर खाएं।