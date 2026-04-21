जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक है ज्यादातर भारतियों की पहली पसंद, जानें इसे बनाने का तरीका

जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक एक बहुत ही लोकप्रिय और स्वादिष्ट केक है, जिसे खास मौकों पर बनाया जाता है। इस केक की खासियत यह है कि इसमें चॉकलेट स्पॉन्ज केक, मलाईदार क्रीम और चेरी का बेहतरीन मेल होता है। भारत में ज्यादातर लोगों की पहली पसंद यही केक होता है, चाहे जन्मदिन हो या कोई और खास दिन। अगर आप इस केक को घर पर बनाना चाहते हैं तो इस आसान रेसिपी को आजमाएं। सभी उंगलियां चाटते रह जाएंगे।

सामग्री केक के लिए जरूरी सामग्री जर्मन ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाने के लिए आपको कुछ साधारण बेकिंग वाली सामग्रियों की जरूर पड़ेगी। इसके लिए आपको डेढ़ कप मैदा, एक कप चीनी, डेढ़ कप दूध, आधा कप कोको पाउडर, एक चौथाई कप तेल, एक छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, एक छोटा चम्मच सोडा, एक छोटा चम्मच वनीला एसेंस, एक कप मलाईदार क्रीम, एक कप चीनी वाला पानी, आधा कप चेरी, और थोड़ा-सा कोको पाउडर चाहिए होगा। आप इसमें ऊपर से चॉकलेट चिप्स भी डाल सकते हैं।

#1 केक का घोल तैयार करें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में मैदा, बेकिंग पाउडर, कोको पाउडर और सोडा को अच्छे से मिलाएं। अब इसमें दूध, चीनी और वनीला एसेंस डालकर अच्छे से फेंटें, फिर इसमें तेल डालकर फिर से फेंटें। इस मिश्रण को तब तक फेंटते रहें जब तक कि यह एक चिकना और गाढ़ा घोल न बन जाए। इसके बाद इस घोल को एक केक टिन में डालें और 180 डिग्री सेल्सियस पर पहले से गर्म ओवन में 30-35 मिनट तक बेक करें।

Advertisement

#2 केक पर क्रीम लगाएं जब आपका चॉकलेट स्पॉन्ज केक तैयार हो जाए तो उसे अच्छे से ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद उसे 3 बराबर हिस्सों में काट लें, ताकि हर हिस्से पर क्रीम लगाई जा सके। अब एक हिस्से पर चीनी वाला पानी डालें, ताकि वह गीला हो जाए, फिर उस पर मलाईदार क्रीम लगाएं। इसी तरह बाकी के हिस्सों पर भी चीनी वाला पानी डालकर क्रीम लगाएं। इससे हर लेयर में क्रीम का स्वाद बेहतरीन आएगा।

Advertisement