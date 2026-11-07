इटली में आइसक्रीम की जगह खाया जाता है जेलाटो, जानिए इसे बनाने का तरीका

सबसे पहले एक पैन में दूध, मलाई और गाढ़े दूध को मिलाएं और मध्यम आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गर्म हो जाए तो इसमें नींबू का रस, नमक और वनीला एसेंस डालें।

अब मक्के के आटे और पानी को एक साथ मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बनाएं, फिर इसे मिश्रण में डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद आम के टुकड़ों को पीसकर उनका गूदा निकाल लें।

आखिर में इस गूदे को मिश्रण में मिलाकर ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें।