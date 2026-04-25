फ्रेंच क्रेम ब्रुले खा कर दिल हो जाएगा खुश, जानें बनाने का आसान तरीका

क्रेम ब्रुले एक पारंपरिक फ्रेंच मीठा व्यंजन है, जो खासतौर पर अपनी कारमेलाइज्ड चीनी की परत और मलाईदार बेस के लिए जाना जाता है। यह मिठाई न केवल देखने में आकर्षक लगती है, बल्कि खाने में भी बहुत स्वादिष्ट होती है। आज हम आपको इस मिठाई को घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं। इसे खाने के बाद आप जरूर इसके शौकीन हो जाएंगे।

सामग्री क्रेम ब्रुले के लिए जरूरी चीजें क्रेम ब्रुले बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी, जो आप किसी भी दुकान से लेकर आ सकते हैं। इसके लिए आपको 2 कप मलाई, 4 चम्मच दही, आधा कप चीनी, एक चम्मच वनीला एसेंस और थोड़ा-सा नमक चाहिए होगा। इसके अलावा कारमेलाइज्ड चीनी बनाने के लिए आपको थोड़ी-सी चीनी भी चाहिए। इन सभी चीजों को एक साथ मिलाकर आप अपने घर पर एक बेहतरीन मिठाई बना सकते हैं।

#1 मलाई गर्म करें सबसे पहले एक पैन में मलाई को धीमी आंच पर गर्म करें, लेकिन उबलने न दें। जब मलाई गर्म हो जाए तो उसमें वनीला एसेंस डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इससे मलाई में वनीला का सुगंधित स्वाद आ जाएगा। ध्यान रखें कि मलाई को लगातार हिलाते रहें, ताकि वह तले से जल न जाए। इस प्रक्रिया से आपकी मलाई तैयार हो जाएगी और अगला कदम आसान हो जाएगा। यह आपकी मिठाई का बेस बनेगी।

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#2 दही और चीनी मिलाएं एक बड़े कटोरे में दही और चीनी को अच्छी तरह मिलाएं, जब तक कि मिश्रण हल्का और फूला हुआ न हो जाए। इस मिश्रण को गर्म मलाई में धीरे-धीरे डालते हुए मिलाएं, ताकि दोनों अच्छी तरह मिल जाएं। ध्यान रखें कि मिश्रण में कोई गांठ न रहें और वह पूरी तरह से मुलायम हो। इसके लिए आप एक झारे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया से आपकी मिठाई का पूरा बेस तैयार हो जाएगा।

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