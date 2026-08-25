अंजीर की बर्फी की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाई जा सकती है अंजीर की बर्फी, बढ़ाएगी त्योहारों की मिठास

लेखन सयाली 02:20 pm Aug 25, 202602:20 pm

क्या है खबर?

अंजीर की बर्फी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अंजीर में फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस लेख में हम आपको अंजीर की बर्फी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।