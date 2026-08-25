घर पर आसानी से बनाई जा सकती है अंजीर की बर्फी, बढ़ाएगी त्योहारों की मिठास

घर पर आसानी से बनाई जा सकती है अंजीर की बर्फी, बढ़ाएगी त्योहारों की मिठास
क्या है खबर?
अंजीर की बर्फी एक स्वादिष्ट और पौष्टिक मिठाई है, जिसे आप किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं। यह न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। अंजीर में फाइबर, विटामिन और खनिज होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस लेख में हम आपको अंजीर की बर्फी बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
अंजीर की बर्फी बनाने के लिए जरूरी चीजें
अंजीर की बर्फी बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इनमें सूखी अंजीर, दूध, चीनी, घी, इलायची पाउडर और काजू या बादाम शामिल हैं।
आप चाहें तो इन चीजों में थोड़ा बदलाव कर सकते हैं, जैसे कि चीनी की मात्रा कम कर सकते हैं या सूखे मेवों का चयन बदल सकते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए इन चीजों का सही अनुपात बहुत जरूरी है, ताकि इसका स्वाद बेहतर आए।
#1
सूखी अंजीर को भिगोएं
सबसे पहले सूखी अंजीर को पानी में कुछ घंटों के लिए भिगो दें, ताकि वे नरम हो जाएं। आप चाहें तो रात भर के लिए भिगो सकते हैं और सुबह उपयोग कर सकते हैं।
नरम होने के बाद अंजीर को पानी से निकालकर छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। यह कदम बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे अंजीर की मिठाई का स्वाद और बनावट, दोनों ही बेहतर होंगे और बर्फी बनाने में आसानी होगी।
#2
दूध और चीनी को मिलाकर पकाएं
अब एक पैन में दूध और चीनी को मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि मिश्रण गाढ़ा न हो जाए। इस दौरान मिश्रण को लगातार चलाते रहें, ताकि वह जल न जाए।
जब मिश्रण अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए तो उसमें कटी हुई अंजीर डालें और कुछ मिनट तक पकाएं। इसके बाद गैस बंद कर दें।
यहां पर ध्यान रखें कि मिश्रण में चीनी की मात्रा आपकी पसंद अनुसार होनी चाहिए।
#3
घी डालकर अच्छी तरह मिलाएं
अब पैन में थोड़ा घी डालें और उसमें पहले से तैयार किए गए दूध और अंजीर वाले मिश्रण को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इससे बर्फी को एक बेहतरीन स्वाद मिलेगा।
इसके बाद गैस बंद कर दें और मिश्रण को एक थाली में फैलाकर ठंडा होने दें। जब मिश्रण ठंडा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें।
आपकी स्वादिष्ट अंजीर की बर्फी तैयार है। यह आपके त्योहारों की मिठास को दोगुना कर देगी।