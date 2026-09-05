मुंबई में उल्टा वड़ा पाव हो रहा है मशहूर, जानें इस स्ट्रीट फूड की आसान रेसिपी

अब बारी आती है बेसन का घोल बनाने की, जिसके लिए आपको एक कटोरे में बेसन लेना होगा। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए उसे लगातार मिलाते हैं।

इसे तब तक मिलाएं जब तक कि एक पतला और बिना गांठ वाला मिश्रण न तैयार हो जाए। आप इसी मिश्रण को गर्म तेल में डालकर छोटे-छोटे सेव बना सकते हैं, जिनकी मदद से गन पाउडर बनता है और जिन्हें साइड में भी परोसा जाता है।