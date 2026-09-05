मुंबई में उल्टा वड़ा पाव हो रहा है मशहूर, जानें इस स्ट्रीट फूड की आसान रेसिपी

मुंबई में उल्टा वड़ा पाव हो रहा है मशहूर, जानें इस स्ट्रीट फूड की आसान रेसिपी
क्या है खबर?
उल्टा वड़ा पाव मुंबई का एक लोकप्रिय स्ट्रीट फूड है, जो अपने अनोखे स्वाद के लिए जाना जाता है। इसे उल्टा वड़ा पाव इसलिए कहा जाता है, क्योंकि इसे पारंपरिक तरीके के बजाय अलग तरीके से बनाया जाता है। इस लेख में हम आपको उल्टा वड़ा पाव बनाने की आसान और स्वादिष्ट रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे घर पर भी बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
#1
आलू का मसाला बनाने का तरीका
उल्टा वड़ा पाव के लिए सबसे पहले आलू का मसाला तैयार करना होगा। इसके लिए उबले हुए आलू को छीलकर मैश कर लें।
अब एक पैन में अदरक-लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ती, नमक, हल्दी, उबले आलू और गरम मसाला डालकर भून लें। आप चाहें तो इसमें राई, जीरा, हींग और अपनी पसंद के अन्य मसाले भी डाल सकते हैं।
यह वड़ा पाव का मुख्य भाग है, जिसकी वजह से असली स्वाद मिलता है।
#2
हरी चटनी और गन पाउडर बनाएं
उल्टा वड़ा पाव के लिए हरी चटनी और गन पाउडर भी जरूरी होते हैं। हरी चटनी बनाने के लिए पुदीना, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, अदरक और नमक को मिक्सी में पीस लें।
गन पाउडर बनाने के लिए बेसन के छोटे-छोटे सेव, भुने हुए लहसुन, लाल मिर्च पाउडर और नमक को अच्छी तरह मिक्सी में पीस लें। इस पाउडर से वड़ा पाव को तीखापन और चटपटा स्वाद मिलेगा और इसे साइड में भी परोसा जाएगा।
#4
बेसन का घोल बनाएं
अब बारी आती है बेसन का घोल बनाने की, जिसके लिए आपको एक कटोरे में बेसन लेना होगा। इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालते हुए उसे लगातार मिलाते हैं।
इसे तब तक मिलाएं जब तक कि एक पतला और बिना गांठ वाला मिश्रण न तैयार हो जाए। आप इसी मिश्रण को गर्म तेल में डालकर छोटे-छोटे सेव बना सकते हैं, जिनकी मदद से गन पाउडर बनता है और जिन्हें साइड में भी परोसा जाता है।
#4
उल्टा वड़ा पाव को दें अंतिम रूप
अब जब सभी मिश्रण और मसाले बन चुके हैं तो आपको उल्टा वड़ा पाव को तलने की तैयार करनी चाहिए। इसके लिए पाव या ब्रेड को गोल टुकड़ों में काट लें।
ब्रेड के 2 टुकड़ों के बीच में हरी चटनी और गन पाउडर लगाएं। इसके बाद दोनों स्लाइस को जोड़ने के बाद ऊपर से दोनों तरफ आलू वाला मिश्रण लगा दें।
इसके बाद इसे बेसन वाले घोल में डुबाकर गर्म तेल में अच्छी तरह तल लें।