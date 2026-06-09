फलाफेल की आसान रेसिपी

स्नैक टाइम के लिए बनाएं मिस्र का मशहूर स्ट्रीट फूड फलाफेल, आसान है इसकी रेसिपी

लेखन सयाली 10:09 am Jun 09, 202610:09 am

क्या है खबर?

फलाफेल एक स्वादिष्ट और सेहत के लिए अच्छा स्ट्रीट फूड है, जो दुनिया भर में पसंद किया जाता है। यह मुख्य रूप से चने और हर्ब्स से तैयार होता है और मिस्र का पारंपरिक पकवान है। फलाफेल को आमतौर पर तली हुई बॉल्स के रूप में परोसा जाता है, लेकिन इसे बेक करके भी सेहतमंद बनाया जा सकता है। आइए आज हम आपको फलाफेल बनाने की आसान रेसिपी बताते हैं, जिसे खा कर आपके घर वाले आपकी खूब तारीफ करेंगे।