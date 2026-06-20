नाश्ते के लिए बनाएं बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट, घर में सभी को आएगा पसंद

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फ्रेंच टोस्ट को सजाएं और परोसें

आप अपने बिना अंडे वाले फ्रेंच टोस्ट को सजाने के लिए ऊपर से थोड़ा शहद, मेपल सिरप या चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कटे हुए फल, जैसे केले, सेब या बेरीज भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। इसके ऊपर कई लोग पिसी चीनी छिड़ककर खाना भी पसंद करते हैं। इस तरह आपका बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट तैयार हो चुका है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं।