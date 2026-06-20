नाश्ते के लिए बनाएं बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट, घर में सभी को आएगा पसंद
क्या है खबर?
फ्रेंच टोस्ट एक ऐसा व्यंजन है, जिसे आमतौर पर ब्रेड और अंडे से बनाया जाता है। यह नाश्ते के लिए एक लोकप्रिय विकल्प है। हालांकि, शाकाहारी लोग अंडे से परहेज करते हैं। ऐसे में बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट भी बनाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिसे आप अपने घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।
#1
दूध और मैदा का करें उपयोग
बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले दूध और मैदा का उपयोग किया जाता है। एक बर्तन में एक कप दूध और 2 बड़े चम्मच मैदा मिलाएं। इस मिश्रण को अच्छे से फेंट लें, ताकि कोई गांठ न रहे। इससे आपका घोल तैयार हो जाएगा, जिसे आप आगे के चरणों में इस्तेमाल करेंगे। इस घोल में आप अपने पसंदीदा मसाले, जैसे दालचीनी पाउडर या इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं।
#2
चीनी मिलाएं
अब इस घोल में स्वादानुसार चीनी मिलाएं। अगर आप ज्यादा मीठा पसंद नहीं करते हैं तो कम मात्रा में चीनी डालें या फिर शहद का भी विकल्प चुन सकते हैं। चीनी मिलाने से फ्रेंच टोस्ट को मीठा स्वाद मिलेगा, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सभी को पसंद आएगा। आप चाहें तो गुड़ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एक सेहतमंद विकल्प होगा। इससे आपके फ्रेंच टोस्ट का स्वाद और भी बढ़ जाएगा।
#3
ब्रेड स्लाइस को घोल में डूबोएं
अब एक ब्रेड स्लाइस लें और उसे तैयार किए गए घोल में दोनों तरफ से अच्छे से डुबो लें। ध्यान रखें कि ब्रेड स्लाइस पूरी तरह से घोल से ढकी होनी चाहिए। इससे जब ब्रेड स्लाइस को तवे पर पकाया जाएगा तो वह पूरी तरह से घोल से कवर रहेगी और उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। आप चाहें तो ब्रेड स्लाइस को थोड़ा हल्का-सा दबाकर भी घोल में डुबो सकते हैं, ताकि वह अच्छे से मिश्रण को सोख ले।
#4
तवे पर पकाएं
अब एक तवा गर्म करें और उस पर थोड़ा मक्खन या तेल फैलाएं, ताकि फ्रेंच टोस्ट चिपके नहीं। इसके बाद घोल में डूबे हुए ब्रेड स्लाइस को तवे पर रखें और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक पकाएं। जब एक तरफ अच्छी तरह से पक जाए तो उसे पलटकर दूसरी तरफ से भी पकाएं। दोनों तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने पर फ्रेंच टोस्ट तैयार हो जाएगा। इसे गर्मा-गर्म ही परोसें।
#5
फ्रेंच टोस्ट को सजाएं और परोसें
आप अपने बिना अंडे वाले फ्रेंच टोस्ट को सजाने के लिए ऊपर से थोड़ा शहद, मेपल सिरप या चॉकलेट सॉस डाल सकते हैं। इसके अलावा आप कटे हुए फल, जैसे केले, सेब या बेरीज भी डाल सकते हैं, ताकि इसका स्वाद और बढ़ जाए। इसके ऊपर कई लोग पिसी चीनी छिड़ककर खाना भी पसंद करते हैं। इस तरह आपका बिना अंडे वाला फ्रेंच टोस्ट तैयार हो चुका है, जिसे आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ आनंद ले सकते हैं।