गर्मियों में बच्चों को खिलाएं स्वादिष्ट दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स, जानिए रेसिपी

#3

फिलिंग तैयार करें

दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स की फिलिंग बनाना इस रेसिपी का अगला स्टेप होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ताहिनी, पिस्ता का पेस्ट और थोड़ा-सा शहद मिला लें। इसके बाद इसमें भूना हुआ और चूरा किया हुआ खुनाफा शामिल कर दें। यह एक किस्म की बेहद पतली सेवई होती है, जो दुबई में खास तौर पर इस्तेमाल होती है। इस गाढ़े मिश्रण को आइसक्रीम स्टिक पर लगाएं और ऊपर से चॉकलेट वाले मिश्रण में लपेटें।