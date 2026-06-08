गर्मियों में बच्चों को खिलाएं स्वादिष्ट दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स, जानिए रेसिपी
क्या है खबर?
दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मीठा व्यंजन है, जिसे आप अपने बच्चों को गर्मियों में खिला सकते हैं। यह आइसक्रीम बार्स न केवल बच्चों को पसंद आएगी, बल्कि बड़े भी इसका मजा लेंगे। इस लेख में हम आपको इस मिठाई की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे घर पर बनाना बहुत सरल है। आइए जानें कि कैसे आप इस बेहतरीन मिठाई को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं।
सामग्रियां
दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स बनाने के लिए जरूरी चीजें
दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स बनाने के लिए आपको कुछ साधारण चीजों की जरूरत होगी। इनमें दूध, चीनी, कोको पाउडर, वनीला एसेंस, क्रीम, आइसक्रीम मोल्ड और लकड़ी की स्टिक्स शामिल हैं। इसके अलावा आपको कुनाफा, ताहिनी पेस्ट, पिस्ते, बादाम और अन्य मेवे भी चाहिए होंगे। इन सामग्रियों की मात्रा आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इस आइसक्रीम को कितने लोग खाने वाले हैं।
#1
दूध और चीनी को उबालें
दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में दूध और चीनी डालकर उन्हें अच्छे से मिलाएं। इसे धीमी आंच पर पकाएं, जब तक कि चीनी पूरी तरह से घुल न जाए। ध्यान रखें कि दूध उबलने न लगे, बस इसे हल्का गर्म करें। इस प्रक्रिया से आपको एक मिठास भरा मिश्रण मिलेगा, जो आइसक्रीम बार्स के लिए जरूरी है। इससे आपकी मिठाई का आधार तैयार होगा।
#2
कोको पाउडर मिलाएं
जब दूध और चीनी का मिश्रण तैयार हो जाए तो उसमें कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिलाएं, ताकि कोई गांठ न रहे। इस मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें और लगातार हिलाते रहें, ताकि यह जलें नहीं। इस चरण में आपको एक गाढ़ा और चिकना मिश्रण मिलेगा, जो आइसक्रीम बार्स के लिए जरूरी है। इस मिश्रण को ठंडा होने दें, ताकि यह सही तापमान पर आ सके और अगली प्रक्रिया के लिए तैयार हो सके।
#3
फिलिंग तैयार करें
दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स की फिलिंग बनाना इस रेसिपी का अगला स्टेप होगा। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में ताहिनी, पिस्ता का पेस्ट और थोड़ा-सा शहद मिला लें। इसके बाद इसमें भूना हुआ और चूरा किया हुआ खुनाफा शामिल कर दें। यह एक किस्म की बेहद पतली सेवई होती है, जो दुबई में खास तौर पर इस्तेमाल होती है। इस गाढ़े मिश्रण को आइसक्रीम स्टिक पर लगाएं और ऊपर से चॉकलेट वाले मिश्रण में लपेटें।
#4
मिश्रण को सेट करें
अब ठंडा किया हुआ मिश्रण आइसक्रीम मोल्ड्स में भरें और ऊपर से लकड़ी की स्टिक्स लगाएं। इन्हें फ्रीजर में कम से कम 4-5 घंटे तक रखें, ताकि ये पूरी तरह से जम जाएं। जब मिश्रण जम जाए तो इन्हें फ्रीजर से निकालकर थोड़ी देर कमरे के तापमान पर रखें, ताकि इन्हें निकालना आसान हो। इस तरह आपके दुबई चॉकलेट आइसक्रीम बार्स तैयार हो जाएंगे और इनके ऊपर पिस्ता और अन्य मेवे डालकर इनका सेवन करें।