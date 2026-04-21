दक्षिण भारत में बहुत प्रसिद्ध है थट्टे इडली, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

थट्टे इडली एक लोकप्रिय दक्षिण भारतीय व्यंजन है, जिसे खासतौर पर कर्नाटक में बनाया जाता है। यह इडली साधारण इडली से थोड़ी अलग होती है और इसका स्वाद भी बेहतरीन होता है। थट्टे इडली को मसालेदार चटनी या सांभर के साथ परोसा जाता है। इसका आकार साधारण इडली से काफी बड़ा होता है और इसे घी के साथ परोसा जाता है। अगर आप कुछ नया आजमाना चाहते हैं तो आज इसकी रेसिपी जान लें।

सामग्री थट्टे इडली के लिए जरूरी सामग्री थट्टे इडली बनाने के लिए आपको जो भी चीजें चाहिए होंगी, वो रसोई में मिल ही जाएंगी। इसके लिए 2 कप चावल, एक कप उड़द की दाल, आधा कप मूंग की दाल, एक छोटी चम्मच मेथी के दाने, नमक (स्वादानुसार), एक चौथाई चम्मच सरसों के दाने, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई), एक इंच अदरक का टुकड़ा (कद्दूकस किया हुआ), करी पत्ते और तेल या घी चाहिए होगा।

#1 चावल और दाल का मिश्रण तैयार करें सबसे पहले चावल, उड़द की दाल और मूंग की दाल को अलग-अलग पानी में 6-8 घंटे के लिए भिगो दें। इसके बाद इन सभी सामग्रियों को मिक्सी में बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि मिश्रण बहुत पतला न हो, बल्कि गाढ़ा होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा पानी डालकर पीसें, ताकि एक चिकना पेस्ट तैयार हो। यह पेस्ट इडली के लिए तैयार हो जाएगा, जिसे आप आगे के स्टेप में इस्तेमाल करेंगे।

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#2 मसाला मिश्रण बनाएं अब एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गर्म करें और उसमें सरसों के दाने डालें। जब सरसों तड़कने लगे तो इसमें हल्दी पाउडर, हरी मिर्च और अदरक डालें। इसके बाद इसमें करी पत्ते डालकर भूनें। अब इस मिश्रण में पीसे हुए इडली के पेस्ट को डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए और अच्छी तरह से पक जाए। इससे थट्टे इडली का बेस तैयार हो जाएगा।

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#3 इडली को भाप में पकाएं अब इडली स्टैंड को तेल से चिकना करें और उसमें तैयार किए गए मिश्रण को डालें। इसके बाद इडली स्टैंड को भाप पर गर्म होने के लिए रख दें। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें इडली स्टैंड को रखकर ढक्कन बंद कर दें। लगभग 10-15 मिनट बाद आपकी थट्टे इडली तैयार हो जाएगी। इन्हें गर्मा-गर्म परोसें और अपने परिवार के साथ इसका आनंद लें।