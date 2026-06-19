बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा पिज्जा सॉस, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

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प्याज और लहसुन का करें उपयोग

पिज्जा सॉस में स्वाद जोड़ने के लिए प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें प्याज डालें। जब प्याज हल्का सुनेहरा हो जाए तब उसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालें और उसे हल्का भून लें। इससे सॉस में एक खास खुशबू आएगी, जो आपके पिज्जा को और भी स्वादिष्ट बना देगी। इस तरह से प्याज और लहसुन का उपयोग करके सॉस का स्वाद बढ़ाया जा सकता है।