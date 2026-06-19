बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा पिज्जा सॉस, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका

बाजार से नहीं खरीदना पड़ेगा पिज्जा सॉस, जानिए इसे घर पर बनाने का तरीका
क्या है खबर?
पिज्जा सॉस एक ऐसा सॉस है, जो पिज्जा को उसका स्वाद देता है। इसे घर पर बनाना आसान है और इसके लिए आपको किसी खास सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती। इस लेख में हम आपको पिज्जा सॉस बनाने का तरीका बताएंगे, जिससे आप अपने पिज्जा को और भी स्वादिष्ट बना सकते हैं। आप इस सॉस को अपने पसंदीदा मसालों और सामग्रियों के अनुसार बदल सकते हैं। आइए पिज्जा सॉस की आसान रेसिपी जान लेते हैं।
#1
टमाटर की प्यूरी का करें इस्तेमाल
पिज्जा सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटर की प्यूरी की जरूरत होती है। आप ताजे टमाटरों को उबालकर उनकी प्यूरी बना सकते हैं या फिर बाजार से तैयार प्यूरी भी ले सकते हैं। अगर आप ताजे टमाटरों का उपयोग कर रहे हैं तो उन्हें पहले छील लें और फिर मिक्सी में पीस लें, ताकि कोई गांठ न रहे। इससे आपका सॉस एकदम मुलायम बनेगा और स्वादिष्ट भी बना रहेगा।
#2
प्याज और लहसुन का करें उपयोग
पिज्जा सॉस में स्वाद जोड़ने के लिए प्याज और लहसुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक पैन में थोड़ा-सा तेल गर्म करें और उसमें प्याज डालें। जब प्याज हल्का सुनेहरा हो जाए तब उसमें कद्दूकस किया हुआ लहसुन डालें और उसे हल्का भून लें। इससे सॉस में एक खास खुशबू आएगी, जो आपके पिज्जा को और भी स्वादिष्ट बना देगी। इस तरह से प्याज और लहसुन का उपयोग करके सॉस का स्वाद बढ़ाया जा सकता है।
#3
मसालों का सही मिश्रण करें तैयार
पिज्जा सॉस में मसाले मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। इसके लिए आप नमक, काली मिर्च पाउडर, ओरिगैनो, थाइम और बासिल जैसे सूखे मसालों का उपयोग कर सकते हैं। इन मसालों को टमाटर की प्यूरी में मिलाकर अच्छी तरह से पकाएं, ताकि सारे मसाले अच्छे से घुल जाएं। इससे आपका सॉस बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा और आपके पिज्जा को एक नया लुक देगा। आप इसमें अपनी पसंद के अन्य मसाले भी जोड़ सकते हैं।
#4
चीज मिलाकर दें अंतिम रूप
अब बारी आती है चीज की, जो आपके पिज्जा को खास बनाएगी। कद्दूकस की हुई चीज को तैयार सॉस में मिलाकर अच्छी तरह से मिक्स करें, ताकि सारी चीज अच्छी तरह से घुल जाएं। इसके बाद इस मिश्रण को ठंडा होने दें और फिर अपने पिज्जा पर डालें। इस तरह से आपका पिज्जा तैयार हो जाएगा। आप इसे फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब मन करे तब इसका आनंद ले सकते हैं।