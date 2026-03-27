घर पर आसानी से बनाया जा सकता है पावलोवा, जानिए ऑस्ट्रेलिया के इस व्यंजन की रेसिपी

पावलोवा एक लोकप्रिय मीठा व्यंजन है, जो ऑस्ट्रेलिया से आता है। यह अपने हल्के और कुरकुरे बाहरी हिस्से के साथ-साथ मलाईदार अंदरूनी हिस्से के लिए जाना जाता है। यह मिठाई न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, दोनों देशों में बहुत पसंद की जाती है। पावलोवा को विशेष रूप से त्योहारों और खास मौकों पर बनाया जाता है। आइए आज हम आपको पावलोवा की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में बना सकते हैं।

सामग्रियां पावलोवा के लिए जरूरी सामग्री अगर आप पावलोवा बनाने जा रहे हैं तो पास की किसी दुकान या मॉल से सामान खरीद कर ले आएं। इसके लिए आपको बेकिंग पाउडर, दही, एक कप पिसी हुई चीनी, एक चम्मच सिरका, एक चम्मच मक्के का आटा, 2 कप मलाई, 2 चम्मच वैनिला एसेंस, मौसमी फल (स्ट्रॉबेरी, कीवी और ब्लूबेरी आदि) और पुदीना के पत्ते चाहिए होंगे। आप चाहें तो सामग्रियों की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम-ज्यादा भी कर सकते हैं।

#1 पावलोवा का बाहरी हिस्सा ऐसे करें तैयार सबसे पहले ओवन को 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें। अब एक बड़े कटोरे में दही और बेकिंग सोडा डालकर एक मिक्सर की मदद से फेंटे, जब तक कि यह क्रीमी और फूला हुआ न हो जाए। इसके बाद धीरे-धीरे पिसी हुई चीनी मिलाएं और मिश्रण को तब तक फेंटे, जब तक कि यह गाढ़ा और चमकदार न हो जाए। अब इसमें सिरका और मक्के का आटा डालकर अच्छी तरह से मिलाएं।

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#2 पावलोवा को करें बेक फेटे हुए मिश्रण को बेकिंग शीट पर गोल आकार में फैलाएं, फिर इसे ओवन में लगभग एक घंटे तक बेक करें। ध्यान रखें कि तापमान ज्यादा न हो, क्योंकि इससे पावलोवा का बाहरी हिस्सा जल सकता है। बेक करने के बाद ओवन को बंद कर दें और पावलोवा को उसमें ही ठंडा होने दें। इससे यह धीरे-धीरे सिकुड़ जाएगा और उसका बाहरी हिस्सा कुरकुरा बनेगा, जो कि पावलोवा का मुख्य आकर्षण है।

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#3 ऐसे तैयार करें पावलोवा का अंदरूनी हिस्सा पावलोवा के अंदरूनी हिस्से के लिए सबसे पहले मलाई को फेंटकर हल्का और फूला हुआ बनाएं। इसके बाद इसमें वैनिला एसेंस मिलाएं। अब बेक किए हुए पावलोवा के बीच में इस फेंटे हुए मलाई को भरें। ऊपर से स्ट्रॉबेरी, कीवी और ब्लूबेरी जैसे मौसमी फल सजाएं। आप चाहें तो इसमें अपने पसंदीदा कोई भी मौसमी फल डाल सकते हैं। अंत में पुदीना के पत्तों से सजाकर इसे परोसें। इस पर आप मेवे भी डाल सकते हैं।