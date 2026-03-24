कोरियाई खाने के शौकीन हैं? एक बार जरूर बनाकर खाएं शाकाहारी मांडू डम्पलिंग

मांडू दक्षिण कोरिया का एक स्वादिष्ट और पौष्टिक डम्पलिंग है, जिसे आमतौर पर मांसाहारी चीजों के साथ बनाया जाता है। हालांकि, शाकाहारी लोग भी इस व्यंजन का आनंद लेना चाहते हैं। शाकाहारी मांडू में सब्जियों और अन्य पौधों से मिलने वाली चीजों का उपयोग किया जाता है। इस लेख में हम आपको शाकाहारी मांडू बनाने की रेसिपी और आवश्यक चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे। इसका स्वाद आपको जरूर पसंद आएगा।

सामग्रियां शाकाहारी मांडू के लिए आवश्यक सामग्री शाकाहारी मांडू के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की आवश्यकता होगी, जो बाजार में मिल जाएंगी। इनमें पत्तागोभी, गाजर, प्याज, लहसुन, अदरक, सोया सॉस, तिल का तेल, नमक और काली मिर्च शामिल हैं। इसके अलावा आप चाहें तो हरी मिर्च, मशरूम, पनीर और टोफू भी मिला सकते हैं। इन सभी चीजों को मिलाकर आप एक स्वादिष्ट और पौष्टिक फिलिंग तैयार कर सकते हैं, जो शाकाहारी मांडू के लिए बढ़िया होगी।

आटा मांडू का आटा तैयार करें शाकाहारी मांडू के लिए आपको एक नरम आटा तैयार करना होगा। इसके लिए गेहूं के आटे में थोड़ा नमक मिलाकर पानी से गूंध लें। आटे को अच्छी तरह से गूंधने के बाद उसे कुछ मिनट ढककर रख दें, ताकि वह आराम कर सके। इससे आटे में लचीलापन आएगा, जो मांडू को नरम और लचीला बनाएगा। इसके बाद आप आटे को छोटे-छोटे गोले बना सकते हैं, जिन्हें बेलकर मांडू तैयार किया जाएगा।

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भरावन फिलिंग बनाएं शाकाहारी मांडू की फिलिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले पत्तागोभी, गाजर और प्याज को बारीक काट लें। इसके बाद एक पैन में थोड़ा तिल का तेल गर्म करें और उसमें लहसुन, अदरक, नमक और काली मिर्च डालकर भूनें। अब इसमें कटी हुई सब्जियां डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं। इसके बाद सोया सॉस मिलाकर मिश्रण को ठंडा होने दें, ताकि फिलिंग ठंडी हो जाए। आप इसमें मशरूम और पनीर भी डाल सकते हैं।

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बनाना मांडू को आकार दें शाकाहारी मांडू बनाने के लिए पहले आटे को पतला बेल लें, फिर उसमें तैयार की गई फिलिंग डालें। अब इनके किनारों को बंद कर दें, ताकि फिलिंग बाहर न निकले। इसी तरह सभी मांडू तैयार कर लें। अब एक भाप देने वाले बर्तन में थोड़ा पानी गर्म करें और उस पर तेल लगे हुए पत्ते रखें, ताकि मांडू चिपके नहीं। इसके बाद मांडू को 15-20 मिनट तक भाप में पकाएं और गर्मा-गर्म परोसें।