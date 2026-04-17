घर पर आसानी से बनाएं ढाबा स्टाइल दाल बुखारा, उंगलियां चाटते रह जाएंगे घर वाले

आपने दाल मखनी और फ्राइड दाल तो कई बार खाई होगी। हालांकि, इस बार अपने घर वालों के लिए दाल बुखारा बनाकर देखें। यह एक लोकप्रिय पंजाबी व्यंजन है, जो अपने स्वाद और महक के लिए जाना जाता है। इस दाल को धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है। आइए आज हम आपको दाल बुखारा की रेसिपी बताते हैं, जिसे आप घर पर आसानी से बना सकते हैं।

सामग्रियां इस व्यंजन के लिए जरूरी सामान दाल बुखारा बनाने के लिए आपको कुछ आम चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में आसानी से मिल जाएंगी। इसके लिए आपको काली उड़द दाल (आधा कप), 2 प्याज ( बारीक कटी हुई), 2 टमाटर ( बारीक कटे हुए), अदरक-लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च, गरम मसाला, मलाई, मक्खन, नमक (स्वादानुसार) और धनिया पत्ती (सजावट के लिए) चाहिए होंगी। आप चाहें तो इसमें कुछ और मसाले भी मिला सकते हैं, जैसे जीरा, हल्दी और धनिया पाउडर आदि।

#1 दाल भिगोएं दाल बुखारा बनाने के लिए सबसे पहले आपको काली उड़द दाल को भिगोना होगा। इसके लिए आधा कप दाल को रात भर पानी में भिगोकर रखें। इससे दाल अच्छी तरह से फूल जाएगी और पकाने में आसानी होगी। अगर आपके पास रात का समय नहीं है तो आप कम से कम 2-3 घंटे तक दाल को पानी में भिगो सकते हैं। ध्यान रखें कि पानी ज्यादा न हो, बस दाल को ढकने के लिए पर्याप्त हो।

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#2 मसाला तैयार करें अब बारी आती है मसाला बनाने की। इसके लिए एक कढ़ाई में थोड़ा मक्खन गर्म करें और उसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालें। प्याज को सुनहरा होने तक भूनें, फिर इसमें अदरक-लहसुन का पेस्ट डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालें और तब तक पकाएं जब तक कि टमाटर पूरी तरह से गल न जाएं। इसके बाद इसमें हरी मिर्च और बाकी सभी सूखे मसाले डालकर अच्छी तरह मिलाएं।

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#3 दाल पकाएं अब बारी आती है दाल पकाने की। इसके लिए पहले भीगी हुई दाल को प्रेशर कुकर में डालें और उसमें पानी, नमक और हल्दी पाउडर मिलाएं। कुकर बंद करके 3 सीटी आने दें, फिर गैस बंद कर दें और दाल को थोड़ी देर बाद बाहर निकाल लें। अब इस पकी हुई दाल को तैयार मसाले में डालें और अच्छे से मिलाएं। धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक पकाएं, ताकि सारे स्वाद अच्छे से मिल जाएं।