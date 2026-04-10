घर पर आसानी से बनाया जा सकता है स्ट्रीट स्टाइल बॉम्बे सैंडविच, जानिए रेसिपी

बॉम्बे सैंडविच एक ऐसा नाश्ता है, जो आपको मुंबई की सड़कों पर आसानी से मिल जाता है। इस सैंडविच की खासियत यह है कि इसे बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता और यह स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। इस सैंडविच की चर्चा भारत समेत दुनियाभर में होती है। इस लेख में हम आपको बॉम्बे सैंडविच बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिसे आप घर पर कुछ ही मिनटों में तैयार किया जा सकता है।

#1 इस तरह से शुरू करें बॉम्बे सैंडविच बनाने की प्रक्रिया सबसे पहले ब्रेड के टुकड़े तैयार करें। इसके लिए 2 या 3 ब्रेड के टुकड़े लें और उन्हें एक तरफ से मक्खन लगाएं। अब दूसरी तरफ हरी चटनी लगाएं, जो कि धनिया और पुदीने की बनी होनी चाहिए। आप चाहें तो बाजार से भी हरी चटनी खरीद सकते हैं, लेकिन घर की बनी चटनी का स्वाद अलग ही होता है। इस तरह सभी ब्रेड के टुकड़ों को तैयार कर लें।

#2 सब्जियों को इस तरह से करें तैयार बॉम्बे सैंडविच में इस्तेमाल होने वाली सब्जियां भी बहुत अहम होती हैं। इसके लिए आप टमाटर, ककड़ी, प्याज और आलू का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप आलू उबाल सकते हैं तो उसे छीलकर गोल टुकड़ों में काट लें। टमाटर और ककड़ी को भी पतले टुकड़ों में काट लें। प्याज को लंबा काटें, ताकि सैंडविच में अच्छे से फैल सके। सब्जियों को तैयार करने के बाद इन्हें एक प्लेट में रख लें।

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#3 अब इस तरह से सैंडविच को भरें अब बारी आती है सैंडविच को भरने की। इसके लिए सबसे पहले एक मक्खन लगी हुई ब्रेड के टुकड़े पर आलू, टमाटर, ककड़ी और प्याज की परतें बिछाएं। हर परत पर थोड़ा-सा नमक और लाल मिर्च पाउडर छिड़कें, ताकि उसका स्वाद और भी बढ़ जाए। इसके बाद दूसरे मक्खन लगे ब्रेड के टुकड़े को ऊपर रखें। इसी तरह सभी सैंडविच तैयार कर लें। आप इसमें अन्य पसंद की सब्जियां भी डाल सकते हैं।

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