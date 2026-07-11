घर में रखे केलों से भी आप बना सकते हैं ब्राउनी, सेहत के लिए है पौष्टिक
क्या है खबर?
केले की ब्राउनी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आएगी, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन नाश्ता है। केले की ब्राउनी बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, जो आपके घर में आसानी से मिल सकती हैं। इसे खाने के बाद आपके घर वाले आपसे इसे बार-बार बनाने की जिद करेंगे। आइए रेसिपी पर नजर डालते हैं।
#1
सबसे पहले ओवन को गर्म करें
केले की ब्राउनी बनाने से पहले अपने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पर गर्म कर लें। इससे ब्राउनी का मिश्रण ओवन में डालने से पहले ही सही तापमान पर गर्म हो जाएगा, जिससे ब्राउनी अच्छी तरह से पक जाएगी और उसका स्वाद भी लाजवाब आएगा। ओवन को पहले से गर्म करने से ब्राउनी एक समान तरीके से पकती है और उसमें एक अच्छा टेक्सचर आता है, जो इसे और भी स्वादिष्ट बनाता है।
#2
इस तरह से सामग्रियों को मिलाएं
इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े कटोरे में 2 पके केले को अच्छी तरह से मैश कर लें। इसके बाद इसमें आधा कप मूंगफली का मक्खन डालें और दोनों को अच्छे से मिलाएं। अब इसमें एक चौथाई कप शहद या मेपल सिरप डालें, फिर एक चम्मच वनीला एसेंस डालें। इन सभी चीजों को अच्छे से मिलाकर एक चिकना पेस्ट बना लें। यह पेस्ट आपकी ब्राउनी का बेस होगा।
#3
सूखे मिश्रण को मिलाएं
अब एक अलग कटोरे में एक कप ओट्स का आटा, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और एक चुटकी नमक मिलाएं। इसके बाद इस सूखे मिश्रण को केले वाले पेस्ट में धीरे-धीरे मिलाते रहें, ताकि सभी चीजें अच्छे से मिल जाएं। अगर आपके पास ओट्स का आटा नहीं है तो आप सामान्य ओट्स को मिक्सी में पीसकर भी आटा बना सकते हैं, जिससे यह और भी पोषक बन जाएगा। यह मैदे का एक सेहतमंद विकल्प होगा।
#4
ऐसे करें ब्राउनी को बेक
अब एक ब्रेड पैन को थोड़ा-सा मक्खन लगाकर चिकना कर लें और उसमें तैयार मिश्रण डालें। इसे पहले से गर्म किए हुए ओवन में 25-30 मिनट तक बेक करें या जब तक कि ऊपर से सुनहरी भूरे रंग की परत न बन जाएं। ब्राउनी पकने पर उसे बाहर निकालकर ठंडा होने दें, फिर उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काटकर परोसें। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छी है।