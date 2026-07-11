केले वाली ब्राउनी बनाने की रेसिपी

घर में रखे केलों से भी आप बना सकते हैं ब्राउनी, सेहत के लिए है पौष्टिक

लेखन सयाली 05:05 pm Jul 11, 202605:05 pm

क्या है खबर?

केले की ब्राउनी एक स्वादिष्ट और सेहतमंद मिठाई है, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। यह न केवल बच्चों को पसंद आएगी, बल्कि बड़ों के लिए भी एक बेहतरीन नाश्ता है। केले की ब्राउनी बनाने के लिए आपको कुछ खास चीजों की जरूरत होगी, जो आपके घर में आसानी से मिल सकती हैं। इसे खाने के बाद आपके घर वाले आपसे इसे बार-बार बनाने की जिद करेंगे। आइए रेसिपी पर नजर डालते हैं।