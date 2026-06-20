डीप डिश पिज्जा की रेसिपी

एक बार घर वालों को बनाकर खिलाएं डीप डिश पिज्जा, बार-बार खाने की करेंगे जिद

लेखन सयाली 02:33 pm Jun 20, 202602:33 pm

क्या है खबर?

पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको पसंद आता है। बाजार में कई तरह के पिज्जा मिलते हैं, लेकिन घर पर बनाए गए पिज्जा का स्वाद कुछ अलग ही होता है। साधारण पिज्जा तो आपने कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन डीप डिश पिज्जा की बात ही अलग है। अगर आप इसे अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो वे इसे बार-बार खाने की जिद करेंगे। आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं।