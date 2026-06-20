एक बार घर वालों को बनाकर खिलाएं डीप डिश पिज्जा, बार-बार खाने की करेंगे जिद
क्या है खबर?
पिज्जा एक ऐसा व्यंजन है, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक, सबको पसंद आता है। बाजार में कई तरह के पिज्जा मिलते हैं, लेकिन घर पर बनाए गए पिज्जा का स्वाद कुछ अलग ही होता है। साधारण पिज्जा तो आपने कई बार बनाया और खाया होगा, लेकिन डीप डिश पिज्जा की बात ही अलग है। अगर आप इसे अपने घर वालों को बनाकर खिलाएंगे तो वे इसे बार-बार खाने की जिद करेंगे। आइए इसकी आसान रेसिपी जानते हैं।
सामग्री
पिज्जा के लिए जरूरी सामग्री
डीप डिश पिज्जा बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य सामग्री की जरूरत होगी, जैसे कि मैदा, पानी, खमीर, जैतून का तेल, नमक, चीनी, टमाटर की चटनी, मोजरेला चीज और अपनी पसंदीदा सब्जियां जैसे शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम आदि। इसके अलावा आप इसमें ओरेगनो, चिली फ्लेक्स और अन्य मसाले भी डाल सकते हैं। इन चीजों को इकट्ठा करने के बाद आप पिज्जा बनाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जो काफी सरल है।
बेस
पिज्जा का बेस तैयार करने का तरीका
सबसे पहले मैदा, नमक, चीनी और पानी मिलाकर आटा गूंध लें। इस आटे को अच्छे से गूंधने के बाद इसे एक घंटे के लिए ढककर रख दें, ताकि यह फूलकर तैयार हो जाए। ध्यान रखें कि आटे को नरम और लचीला बनाना जरूरी है, ताकि पिज्जा का बेस अच्छी तरह से बन सके। जब आटा फूल जाए तो इसे गोल आकार में बेलें और फिर इसे एक ग्रीस किए हुए पिज्जा ट्रे में फैलाएं। इसे गहरे ट्रे में फैलाना है।
चटनी
पिज्जा की चटनी बनाने का तरीका
पिज्जा की चटनी बनाने के लिए आपको टमाटर, लहसुन, प्याज और कुछ मसालों की जरूरत होगी। सबसे पहले टमाटर को उबालकर उसका छिलका उतार लें, फिर उसे पीस लें। अब एक पैन में जैतून का तेल गर्म करके उसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और प्याज डालें। जब ये सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तो इसमें पीसे हुए टमाटर मिलाएं और इसे मध्यम आंच पर पकाएं। थोड़ी देर पकाने के बाद आपकी टमाटर की चटनी तैयार हो जाएगी।
भरना
पिज्जा को भरने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें
पिज्जा भरने के लिए आप अपनी पसंदीदा सब्जियां, जैसे शिमला मिर्च, प्याज और मशरूम आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पेपरिका, जड़ी-बूटियों, जैतून और अन्य मसाले भी मिला सकते हैं। सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वे अच्छी तरह से पक सकें। आप चाहें तो इसमें पनीर भी डाल सकते हैं, जो इसके स्वाद को बढ़ाने के साथ-साथ प्रोटीन भी देगा। सभी सामग्रियां अपने अनुसार तय करें।
अंतिम रूप
डीप डिश पिज्जा को अंतिम रूप देने का तरीका
अब बारी आती है अपने डीप डिश पिज्जा को अंतिम रूप देने की। इसके लिए सबसे पहले तैयार किए गए पिज्जा बेस पर टमाटर की चटनी फैलाएं, फिर इसके ऊपर कद्दूकस किया हुआ मोजरेला चीज डालें। इसके बाद अपनी पसंदीदा सब्जियां और मसाले डालें। अंत में ऊपर से फिर से थोड़ा-सा मोजरेला चीज़ डालें। तैयार पिज्जा को पहले से गर्म किए हुए ओवन में रखें और इसे लगभग 20-25 मिनट तक बेक करें। इसके बेस में चीज भरना न भूलें।