गर्मियों के दौरान आपको तरोताजा रखेगी लजीज क्रैनबेरी कॉफी, जानिए इसे बनाने का आसान तरीका

गर्मियों के दौरान शरीर को तरोताजा और हाइड्रेट रखने के लिए तरह-तरह के पेय का सेवन करना फायदेमंद होता है। ऐसे पेय में क्रैनबेरी कॉफी भी शामिल है। यह फलों के स्वाद और कॉफी की ताजगी को एक साथ मिलाने वाला पेय है। यह पेय विटामिन-C और एंटी-ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो शरीर को ठंडक देने में मदद कर सकते हैं। आइए आज हम आपको क्रैनबेरी कॉफी की रेसिपी बताते हैं।

सामान क्रैनबेरी कॉफी बनाने के लिए जरूरी सामान क्रैनबेरी कॉफी बनाने के लिए आपको जो चीजें चाहिए होंगी, वो रसोई में मिल जाएंगी। इसके लिए एक कप पानी, एक कप ताजा क्रैनबेरी, 3 बड़े चम्मच चीनी, एक चौथाई चम्मच दालचीनी का पाउडर, एक कप ठंडा पानी, थोड़ी व्हिप क्रीम, क्रैनबेरी जूस, कुछ पुदीने की पत्तियां, बर्फ के टुकड़े और एक चौथाई चम्मच इलायची का पाउडर लगेगा। आप चाहें तो इन सामग्रियों की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

#1 क्रैनबेरी सिरप बनाएं सबसे पहले एक पैन में पानी, ताजा क्रैनबेरी और चीनी डालकर उबालें। जब मिश्रण उबलने लगे तो उसमें दालचीनी का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब मिश्रण को धीमी आंच पर पकाते रहें, जब तक कि यह गाढ़ा न हो जाए। इसके बाद मिश्रण को एक कटोरे में डालकर ठंडा होने दें। यह मिश्रण आपकी क्रैनबेरी कॉफी के लिए सिरप का काम करेगा, जो पेय को मीठा और स्वादिष्ट बनाएगा।

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#2 कॉफी तैयार करें अब एक ब्लेंडर में ठंडा पानी और इलायची का पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद एक पैन में कॉफी पाउडर और पानी डालकर उबालें और जब पानी अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस बंद करके उसमें पहले से तैयार किया गया सिरप मिलाएं। अब इस कॉफी में पानी वाले मिश्रण को धीरे-धीरे मिलाते हुए इसे एक गिलास में डालें। आप कॉफी बनाने के लिए एस्प्रेसो मशीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

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