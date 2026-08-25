बाजार से लाने के बजाय घर पर भी बना सकते हैं खांसी का सिरप, जानिए तरीके
क्या है खबर?
खांसी एक आम परेशानी है, जो बहुत तकलीफ देती है। खासकर जब यह सूखी खांसी हो तो आराम से सोना भी मुश्किल हो जाता है। बाजार में कई दवाइयां उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें रसायन होते हैं, जो बच्चों और बड़ों दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। इसलिए, हम आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताएंगे, जिससे आप आसानी से खांसी का इलाज कर सकते हैं और बिना किसी दुष्प्रभाव के जल्दी ठीक हो सकते हैं।
#1
अदरक और शहद का उपयोग करें
अदरक और शहद का मिश्रण खांसी के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अदरक में ऐसे गुण होते हैं, जो गले की सूजन को घटाते हैं।
शहद में ऐसे तत्व होते हैं, जो गले को आराम देते हैं। इसे बनाने के लिए ताजा अदरक का रस निकालें और उसमें शहद मिलाकर एक बोतल में भर लें।
इस मिश्रण को दिन में 3 बार एक चम्मच लें। इससे आपकी सूखी खांसी जल्दी ठीक होगी।
#2
तुलसी का रस निकालें
तुलसी की पत्तियां औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं। इसमें ऐसे तत्व होते हैं, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और आपको संक्रमण से बचाते हैं।
इसके लिए तुलसी की कुछ ताजा पत्तियां लें और उनका रस निकाल लें। इस रस को शहद या नींबू के रस के साथ मिलाकर पी सकते हैं।
इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और सूखी खांसी में भी राहत मिलेगी। इससे गले का दर्द भी ठीक हो जाएगा।
#3
लौंग का तेल आएगा काम
लौंग का तेल प्राकृतिक दर्द निवारक होता है, जो दर्द को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की जलन कम कर सकते हैं।
इसके लिए लौंग के तेल की कुछ बूंदें लेकर उसे पानी में मिलाएं और इसका घूंट-घूंट करके सेवन करें। इससे सूजन कम होगी और सांस लेने में आसानी होगी।
इसे रोजाना करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी और आपकी सूखी खांसी भी ठीक हो जाएगी।
#4
मसालेदार चाय पिएं
मसालेदार चाय, जैसे अदरक वाली चाय या इलायची वाली चाय पीने से आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और सूजन कम होगी। इन चाय में मौजूद मसाले, जैसे इलायची और दालचीनी आदि भी सूजन कम करने वाले होते हैं, जो गले की जलन कम करते हैं।
इन घरेलू उपायों को अपनाकर आप आसानी से अपनी सूखी खांसी का इलाज कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। ये चाय भी खांसी की दवाई जैसे ही काम करेंगी।