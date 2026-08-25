बाजार से लाने के बजाय घर पर भी बना सकते हैं खांसी का सिरप, जानिए तरीके

लौंग का तेल प्राकृतिक दर्द निवारक होता है, जो दर्द को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसमें सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो गले की जलन कम कर सकते हैं।

इसके लिए लौंग के तेल की कुछ बूंदें लेकर उसे पानी में मिलाएं और इसका घूंट-घूंट करके सेवन करें। इससे सूजन कम होगी और सांस लेने में आसानी होगी।

इसे रोजाना करने से आपको जल्दी राहत मिलेगी और आपकी सूखी खांसी भी ठीक हो जाएगी।