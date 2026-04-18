स्पेन का मशहूर पकवान पाएला मुंह में ला देगा पानी, जानिए बनाने का तरीका

पाएला स्पेन का एक मशहूर व्यंजन है, जिसे पारंपरिक रूप से मांसाहारी सामग्री के साथ तैयार किया जाता है। हालांकि, शाकाहारी लोग भी इसका आनंद ले सकते हैं। शाकाहारी पाएला में चावल, सब्जियां और मसालों का बेहतरीन मेल होता है। यह व्यंजन न केवल स्वादिष्ट है, बल्कि सेहत के लिए भी अच्छा है। इस लेख में हम आपको शाकाहारी पाएला बनाने की रेसिपी विस्तार से बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से घर पर बना सकें।

सामग्रियां शाकाहारी पाएला के लिए जरूरी चीजें शाकाहारी पाएला बनाने के लिए आपको चावल (बासमती या किसी भी पसंदीदा चावल), हरी मटर, शिमला मिर्च, टमाटर, गाजर, हरा धनिया, लहसुन, प्याज, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, गरम मसाला, नमक, जैतून का तेल और पानी की जरूरत होगी। इसके अलावा आप इसमें अपनी पसंद की सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कद्दू, बैंगन और फूलगोभी आदि। मसालों की मात्रा को आप अपने स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

#1 चावल को धोकर भिगोएं सबसे पहले चावल को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए पानी में भिगो दें। इससे चावल का स्टार्च निकल जाएगा और वे पकाने के बाद चिपकेगें नहीं। भिगोए हुए चावल को छानकर अलग रख दें, ताकि अतिरिक्त पानी निकल जाए। इस प्रक्रिया से चावल हल्के और फूले हुए बनेंगे, जो पाएला को एक बेहतरीन बनावट देंगे। इससे पकाने में भी आसानी होगी और चावल अच्छी तरह से पकेंगे।

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#2 सब्जियों को काटें पाएला के लिए आपको अलग-अलग प्रकार की सब्जियों की जरूरत होगी, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर और हरी मटर आदि। इन सब्जियों को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें, ताकि वे जल्दी पक सकें और व्यंजन में अच्छी तरह मिल जाएं। इसके अलावा आप अपनी पसंद की अन्य सब्जियां भी शामिल कर सकते हैं, जैसे कद्दू, बैंगन और फूलगोभी आदि। सब्जियों को काटने के बाद उन्हें अलग-अलग प्लेट में रख लें, ताकि पकाने में आसानी हो।

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#3 मसाले भूनें अब एक बड़े पैन या कढ़ाई में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें जीरा डालकर भूनें, जब तक कि यह सुनहरा भूरा न हो जाए। फिर इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, लहसुन और हल्दी पाउडर डालें और अच्छी तरह मिलाएं। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डालकर मसालों को अच्छे से भूनें, जब तक कि उनकी खुशबू न आने लगे। इस तरह से मसाले तैयार हो जाएंगे और पाएला को बेहतरीन स्वाद देंगे।