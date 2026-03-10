थाई खाना पसंद है? एक बार चखें थाई पाड पाक राउम मित्र का स्वाद

थाई पाड पाक राउम मित्र एक स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन है, जो थाईलैंड में बहुत पसंद किया जाता है। यह व्यंजन मुख्य रूप से कई तरह की सब्जियों से तैयार होता है और इसे हल्के-फुल्के खाने के रूप में खाया जा सकता है। इस लेख में हम आपको थाई पाड पाक राउम मित्र बनाने की रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं और अपने परिवार को खुश कर सकते हैं।

सामग्रियां इस व्यंजन के लिए लगेगी ये सामग्री थाई पाड पाक राउम मित्र बनाने के लिए आपको कुछ मुख्य चीजों की जरूरत होगी, जो रसोई में और बाजार में मिल जाएंगी। इसके लिए गाजर, शिमला मिर्च, ब्रोकली, फूलगोभी, मक्का, सोया सॉस, जैतून का तेल, लहसुन और अदरक चाहिए होंगे। आप इसके लिए अपनी पसंदीदा सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें थोड़ा-सा तिल का तेल और नमक भी मिला सकते हैं। इन चीजों का सही अनुपात आपके व्यंजन को और भी स्वादिष्ट बना देगा।

#1 सब्जियों को तैयार करें सबसे पहले सभी सब्जियों को अच्छे से धो लें और उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। गाजर और शिमला मिर्च को लंबाई में काटें, जबकि ब्रोकली और फूलगोभी को छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लें। मक्का को भी छोटे टुकड़ों में काट लें। इस तरह से सारी सब्जियां तैयार हो जाएंगी। आप चाहें तो इसमें अन्य सब्जियों का भी उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पत्तेदार सब्जियां, पालक या मशरूम आदि।

#2 तेल गर्म करें और लहसुन-अदरक भूनें सबसे पहले एक कढ़ाई में थोड़ा-सा जैतून का तेल गर्म करें। इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालकर उन्हें हल्का सुनहरा होने तक भूनें। यह व्यंजन का बेस है, जो इसे एक खास स्वाद देता है। ध्यान रखें कि लहसुन और अदरक जलनी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे कड़वाहट आ सकती है। इन्हें मध्यम आंच पर भूनें, ताकि इनका स्वाद बेहतर हो सके और व्यंजन में एक अनोखी खुशबू आए।

#3 सब्जियों को भूनें अब कढ़ाई में पहले ब्रोकली, फिर फूलगोभी, गाजर और शिमला मिर्च डालकर उन्हें तेज आंच पर भूनें। सब्जियों को ज्यादा नरम नहीं करना है, बस थोड़ा-सा पकाना है, ताकि वे कुरकुरी बनी रहें। इसके बाद मक्का भी डाल दें और सभी सब्जियों को मिलाकर 2-3 मिनट तक भूनें। आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी सोया सॉस भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। तिल का तेल भी इस व्यंजन के स्वाद को बढ़ा देगा।