घर पर आसानी से बनाएं मध्य पूर्व का मशहूर ताहिनी पेस्ट, बेहद आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
ताहिनी पेस्ट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेस्ट है, जिसे तिल के बीजों से बनाया जाता है। यह पेस्ट कई व्यंजनों में उपयोग होता है, जैसे कि हुमुस, बाबागनौश और अन्य मध्य पूर्वी व्यंजन। ताहिनी पेस्ट को घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको केवल कुछ सामग्री की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको ताहिनी पेस्ट बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।
सामग्री
ताहिनी पेस्ट के लिए जरूरी सामग्री
ताहिनी पेस्ट बनाने के लिए आपको इन चीजों की जरूरत होगी: एक कप सफेद तिल (तिल को अच्छे से धोकर सुखा लें), 2 बड़े चम्मच जैतून का तेल या कोई अन्य तेल, नमक (स्वाद के अनुसार) और एक छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट (इच्छानुसार)। इन चीजों का उपयोग करके आप घर पर आसानी से ताहिनी पेस्ट बना सकते हैं। आप इन सामग्रियों की मात्रा अपनी जरूरत के हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं।
#1
तिल भूनने से करें शुरुआत
सबसे पहले एक कढ़ाई में सफेद तिलों को भूनें। इसके लिए कढ़ाई को मध्यम आंच पर गर्म करें और उसमें तिल डालें। उन्हें लगातार मिलाते रहें, ताकि वे जलें नहीं और हर तरफ से समान रूप से भुन जाएं। जब तिल सुनहरे भूरे रंग के हो जाएं तब समझ जाइए कि वे अच्छे से भून चुके हैं। भुने हुए तिल को एक प्लेट में निकाल लें, ताकि वे ठंडे हो सकें।
#2
तिल पीसना है अगला कदम
भुने हुए तिल को ठंडा होने दें और फिर उन्हें मिक्सी में डालकर पीसें। मिक्सी को बार-बार रोककर चेक करें कि तिल अच्छे से पिस रहे हैं या नहीं। अगर मिश्रण बहुत ज्यादा सूखा हो रहा हो तो उसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए फिर से पीसें। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक कि आपको एक चिकना और गाढ़ा पेस्ट न मिल जाए। ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत पतला न हो, बल्कि उसमें थोड़ा गाढ़ापन हो।
#3
तेल मिलाएं
पीसे हुए तिल के पेस्ट में जैतून का तेल मिलाएं। यह पेस्ट को चिकना बनाने में मदद करेगा और उसका स्वाद भी बढ़ाएगा। अगर आपको ज्यादा गाढ़ा पेस्ट चाहिए तो थोड़ा कम तेल डालें। इसके अलावा आप चाहें तो इसमें लहसुन का पेस्ट भी मिला सकते हैं, जिससे इसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा। अब आपका ताहिनी पेस्ट तैयार है और इसे आप कई प्रकार के व्यंजनों में उपयोग कर सकते हैं।