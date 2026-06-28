ताहिनी पेस्ट की रेसिपी

घर पर आसानी से बनाएं मध्य पूर्व का मशहूर ताहिनी पेस्ट, बेहद आसान है रेसिपी

लेखन सयाली 06:06 pm Jun 28, 202606:06 pm

क्या है खबर?

ताहिनी पेस्ट एक स्वादिष्ट और पौष्टिक पेस्ट है, जिसे तिल के बीजों से बनाया जाता है। यह पेस्ट कई व्यंजनों में उपयोग होता है, जैसे कि हुमुस, बाबागनौश और अन्य मध्य पूर्वी व्यंजन। ताहिनी पेस्ट को घर पर बनाना बहुत आसान है और इसके लिए आपको केवल कुछ सामग्री की जरूरत होती है। इस लेख में हम आपको ताहिनी पेस्ट बनाने की सरल रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे आसानी से अपने घर पर बना सकते हैं।