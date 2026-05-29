नेपाल का पारंपरिक मीठा व्यंजन है सेल रोटी, जानिए इसे बनाने का तरीका

सेल रोटी नेपाल का एक पारंपरिक व्यंजन है, जिसे खास मौकों और त्योहारों पर बनाया जाता है। यह एक तरह की तली हुई रोटी है, जो चावल के आटे से बनाई जाती है। इसका स्वाद और बनावट इसे अन्य रोटियों से अलग बनाते हैं। सेल रोटी को गर्मा-गर्म चाय या दही के साथ परोसा जाता है, जिससे इसका मजा दोगुना हो जाता है। आइए आज हम आपको इस व्यंजन की रेसिपी बताते हैं।

सामग्री सेल रोटी के लिए जरूरी सामान सेल रोटी बनाने के लिए आपको चावल का आटा, दूध (या पानी), चीनी, नमक, घी और थोड़ा-सा इलायची पाउडर चाहिए होगा। इन चीजों को इस प्रकार से लेना है: 2 कप चावल का आटा, एक कप दूध या पानी (जरूरत के हिसाब से), आधा कप चीनी, एक चुटकी नमक, 2 बड़े चम्मच घी और आधा चम्मच इलायची पाउडर। अगर आप चाहें तो सामग्री की मात्रा को अपने मन मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं।

#1 चावल के आटे का घोल तैयार करें सबसे पहले एक बड़े बर्तन में चावल का आटा, चीनी, नमक और इलायची पाउडर डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब इसमें दूध या पानी डालते हुए एक गाढ़ा घोल तैयार करें। घोल को इतना गाढ़ा बनाएं कि वह चम्मच से उठाने पर भारी लगे, लेकिन बहुत पतला न करें। अगर घोल बहुत गाढ़ा लगे तो उसमें थोड़ा दूध या पानी मिलाकर सही गाढ़ापन प्राप्त करें। इस विधि से चावल के आटे से रोटियां बनाना आसान हो जाएगा।

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#2 सेल रोटी को तलने का तरीका अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें तैयार किया हुआ घोल डालें। घोल को कढ़ाई में डालते समय ध्यान रखें कि रोटी गोल बने। इसके लिए आप अपनी उंगलियों का उपयोग करके घोल को गोल आकार में फैलाएं। इसे जलेबी के आकार में ही बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक बड़ा गोला बनाया जाता है। रोटी के सुनहरा भूरा होने तक तलें, फिर उसे निकालकर अतिरिक्त घी को हटाने के लिए एक प्लेट पर रखें।

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