घर आए मेहमानों को बनाकर खिलाएं बर्न्ट गार्लिक नूडल्स, आसान है रेसिपी

बर्न्ट गार्लिक नूडल्स के लिए सबसे जरूरी है कि लहसुन अच्छे से सुनहरा हो, ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए। इसके लिए एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटे हुए लहसुन डालें।

इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक कि यह सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए। ध्यान रखें कि लहसुन जलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है।

सही तरीके से भूनने पर लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा।