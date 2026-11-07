घर आए मेहमानों को बनाकर खिलाएं बर्न्ट गार्लिक नूडल्स, आसान है रेसिपी
क्या है खबर?
बर्न्ट गार्लिक नूडल्स एक स्वादिष्ट और सेहतमंद व्यंजन है, जो आपके खाने का मजा बढ़ा सकता है। यह व्यंजन खासकर उन लोगों के लिए है, जो तीखे स्वाद और खुशबू का आनंद लेना पसंद करते हैं। इस लेख में हम आपको इस व्यंजन को घर पर बनाने की आसान रेसिपी बताएंगे, जिससे आप इसे किसी भी खास मौके पर बना सकते हैं और अपने परिवार और दोस्तों को खुश कर सकते हैं।
जरूरी सामान
बर्न्ट गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए जरूरी सामान
बर्न्ट गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए आपको कुछ साधारण सामान की जरूरत होगी, जैसे कि पतले नूडल्स, जैतून का तेल, लहसुन (बारीक कटा हुआ), सोया सॉस, सिरका, हरी मिर्च, नमक, काली मिर्च, चिली फ्लेक्स और हरा धनिया।
इसके अलावा आप इसमें सब्जियां भी मिला सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर और ब्रोकली आदि। इन सामान का उपयोग करके आप अपने बर्न्ट गार्लिक नूडल्स को और भी पौष्टिक बना सकते हैं।
नूडल्स उबालना
नूडल्स को उबालने का तरीका
बर्न्ट गार्लिक नूडल्स बनाने के लिए सबसे पहले पतले नूडल्स को उबालना होता है। इसके लिए एक बड़े बर्तन में पानी उबालें और उसमें थोड़ा नमक डालें।
फिर इसमें नूडल्स डालकर 2-3 मिनट तक पकाएं, जब तक कि वे नरम न हो जाएं। पकने के बाद उन्हें छानकर ठंडे पानी से धो लें, ताकि उनकी गर्मी खत्म हो जाए और वे चिपचिपे न हो जाएं।
इस तरह आपके नूडल्स तैयार हो जाएंगे।
लहसुन
लहसुन को सुनहरा करने का तरीका
बर्न्ट गार्लिक नूडल्स के लिए सबसे जरूरी है कि लहसुन अच्छे से सुनहरा हो, ताकि उसका स्वाद बढ़ जाए। इसके लिए एक पैन में जैतून का तेल गर्म करें और उसमें बारीक कटे हुए लहसुन डालें।
इसे मध्यम आंच पर तब तक भूनें जब तक कि यह सुनहरा और कुरकुरा न हो जाए। ध्यान रखें कि लहसुन जलना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उसका स्वाद बिगड़ सकता है।
सही तरीके से भूनने पर लहसुन का स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा।
मसालेदार करें
नूडल्स को मसालेदार बनाने का तरीका
अब बारी आती है नूडल्स को मसालेदार बनाने की। इसके लिए भुने हुए लहसुन में सोया सॉस, सिरका, हरी मिर्च, नमक और काली मिर्च मिलाएं।
इस मिश्रण को अच्छे से मिलाकर पैन में डालें और उसमें उबले हुए नूडल्स डालकर अच्छी तरह मिलाएं। इस प्रक्रिया को 2-3 मिनट तक दोहराएं, ताकि सभी सामग्री अच्छे से मिल जाएं।
इसके बाद गैस बंद कर दें और नूडल्स को थोड़ी देर ठंडा होने दें।
परोसें
परोसने का तरीका
बर्न्ट गार्लिक नूडल्स तैयार हो चुके हैं, अब इन्हें परोसने का समय आ गया है। इन्हें गर्मा-गर्म प्लेट में निकालें और ऊपर से थोड़ा-सा कटा हुआ हरा धनिया डालकर सजाएं।
आप चाहें तो इसके साथ पनीर के टुकड़े या उबली हुई सब्जियां भी परोस सकते हैं। इस व्यंजन का स्वाद इतना लाजवाब है कि इसे खाने वाले सभी लोग इसकी तारीफ करेंगे।
इस प्रकार आप आसानी से घर पर बर्न्ट गार्लिक नूडल्स बना सकते हैं।