घर पर आम का मीठा अचार बनाना है आसान, जानिए रेसिपी

गर्मियों में कई लोग आम के अचार खाना पसंद करते हैं। ऐसे में क्यों न इस बार आम के अचार को एक नया स्वाद दिया जाए। यह मीठा अचार न केवल खाने में स्वादिष्ट है, बल्कि इसे लंबे समय तक रखा भी जा सकता है। इस अचार को बनाने में कुछ ही मिनट लगते हैं और यह खाने का स्वाद बढ़ाने में काफी मदद कर सकता है। आइए आम का मीठा अचार बनाने का तरीका जानते हैं।

सामग्रियां आम का मीठा अचार बनाने के लिए जरूरी चीजें आम का मीठा अचार बनाने के लिए आपको कच्चे आम, शक्कर, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना, नमक, सरसों का पाउडर और सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी। जहां कच्चे आम के टुकड़े मीठे अचार को बनाने में मुख्य भूमिका निभाते हैं, वहीं शक्कर, लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना, नमक और सरसों का तेल इसे अपने-अपने तरीके से स्वादिष्ट बनाने में मदद करते हैं। इन चीजों की मात्रा को आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं।

स्टेप-1 अचार बनाने की शुरूआत ऐसे करें आम का मीठा अचार बनाने के लिए सबसे पहले कच्चे आम को धोकर छील लें, फिर इन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। अब एक बर्तन में आम के टुकड़ों के ऊपर नमक डालकर अच्छे से मिला लें और इस बर्तन को धूप में 4 से 5 दिन के लिए रख दें। यह प्रक्रिया आम के टुकड़ों को नरम करने में मदद करती है, जिससे अचार बनाने में आसानी होती है।

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स्टेप-2 मसाले तैयार करें आम के टुकड़ों को धूप में रखने के बाद अब मसाले तैयार करने का समय है। इसके लिए पहले जरूरत के अनुसार मेथी दाना और सरसों के पाउडर को एक साथ पीसकर बारीक पाउडर बना लें। इसके बाद एक पैन को गर्म करके उसमें पहले मेथी दाना और सरसों के पाउडर को डालकर उन्हें धीमी आंच पर हल्का भूरा होने तक भून लें। भूनने के बाद मिश्रण को एक प्लेट में निकाल लें और इसे ठंडा करें।

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स्टेप-3 अचार को अंतिम रूप देने का तरीका आम के टुकड़ों में लाल मिर्च पाउडर, मेथी दाना और सरसों के पाउडर के मिश्रण को डालकर अच्छे से मिलाएं। इसके बाद इसमें शक्कर और सरसों का तेल डालकर अच्छे से मिलाएं। अब इस मिश्रण को एक कांच के जार में भरकर इसे धूप में 2 से 3 दिन के लिए रख दें। इससे अचार अच्छे से तैयार हो जाएगा। आम का मीठा अचार तैयार है और इसे आप रखकर लगभग 1 साल तक खा सकते हैं।