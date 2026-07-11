बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही बना लें पिंपल पैच, जानिए आसान तरीका
क्या है खबर?
चेहरे पर मुंहासे होना एक आम समस्या है, खासकर युवाओं में जो ज्यादा देखने को मिलती है। मुंहासों को जल्दी ठीक करने के लिए पिंपल पैच का उपयोग किया जाता है। ये पैच छोटे-छोटे चिप्स होते हैं, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जाता है। इन पैच में विशेष तत्व होते हैं, जो मुंहासों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर आसानी से पिंपल पैच बना सकते हैं।
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जरूरी सामान
पिंपल पैच बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान की जरूरत होगी, जो किसी भी दुकान में मिल जाएगा। सबसे पहले एक साफ और सूखा कपड़ा चाहिए होगा, जिससे आप अपने चेहरे को साफ कर सकें। इसके बाद एक छोटे आकार की प्लास्टिक या सिलिकॉन शीट चाहिए होगी, जिस पर आप पैच को काट सकें। इसके अलावा एंटीसेप्टिक जेल, टी ट्री तेल, नींबू का रस और एलोवेरा जेल की भी जरूरत पड़ेगी।
#2
त्वचा को साफ करें
पैच बनाने से पहले अपनी त्वचा को अच्छे से साफ करें, ताकि कोई गंदगी या तेल न हो। इसके लिए आप अपने चेहरे को हल्के साबुन और पानी से धो सकते हैं। इसके बाद एक साफ तौलिए से अपने चेहरे को पोंछ लें, ताकि कोई नमी न रहे। इस प्रक्रिया से आपकी त्वचा तैयार हो जाएगी और पैच का असर बेहतर होगा। साफ त्वचा पर पैच लगाने से इसकी असरदार क्षमता बढ़ जाती है और पिंपल्स जल्दी ठीक होते हैं।
#3
पैच बनाने का तरीका
पैच बनाने के लिए सबसे पहले प्लास्टिक या सिलिकॉन शीट पर छोटे-छोटे गोलाकार काट लें, जो आपके पिंपल्स के आकार के बराबर हों। इन गोलाकारों को काटने के बाद उन्हें एंटीसेप्टिक जेल, टी ट्री तेल, नींबू का रस और एलोवेरा जेल से भर दें। इन सभी सामग्रियों को मिलाकर एक गाढ़ा मिश्रण तैयार करें, जिसे आप अपने पिंपल्स पर लगा सकें। यह मिश्रण आपके पिंपल्स को जल्दी ठीक करने में मदद करेगा।
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पैच लगाने का तरीका
अब जब आपके पास तैयार पिंपल पैच हो जाएं तो इन्हें अपने पिंपल्स पर धीरे-धीरे लगाएं। ध्यान रखें कि पैच पूरी तरह से चिपका हुआ हो, ताकि मिश्रण अच्छी तरह से काम कर सके। इन पैच को रातभर के लिए छोड़ दें और सुबह उठकर इन्हें हटा दें। इससे आपके पिंपल्स जल्दी सूखेंगे और आपकी त्वचा साफ-सुथरी दिखेगी। नियमित उपयोग से आप अपनी त्वचा को स्वस्थ रख सकते हैं और पिंपल्स की समस्या से राहत पा सकते हैं।