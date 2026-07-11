पिंपल पैच बनाने का तरीका

बाजार से खरीदने के बजाय घर पर ही बना लें पिंपल पैच, जानिए आसान तरीका

लेखन सयाली 06:12 pm Jul 11, 202606:12 pm

क्या है खबर?

चेहरे पर मुंहासे होना एक आम समस्या है, खासकर युवाओं में जो ज्यादा देखने को मिलती है। मुंहासों को जल्दी ठीक करने के लिए पिंपल पैच का उपयोग किया जाता है। ये पैच छोटे-छोटे चिप्स होते हैं, जिन्हें प्रभावित क्षेत्र पर लगाया जाता है। इन पैच में विशेष तत्व होते हैं, जो मुंहासों को जल्दी ठीक करने में मदद करते हैं। इस लेख में हम जानेंगे कि कैसे आप घर पर आसानी से पिंपल पैच बना सकते हैं।