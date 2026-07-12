चना दाल की बर्फी की रेसिपी

मेहमानों को परोसें चना दाल की बर्फी, मिनटों में हो जाती है तैयार

लेखन सयाली 04:12 pm Jul 12, 202604:12 pm

क्या है खबर?

भारतीय मिठाइयों में बर्फी का एक खास स्थान है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। बर्फी को कई तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन चना दाल की बर्फी का स्वाद अलग होता है। चना दाल में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको चना दाल की बर्फी की रेसिपी बताते हैं।