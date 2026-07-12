मेहमानों को परोसें चना दाल की बर्फी, मिनटों में हो जाती है तैयार
क्या है खबर?
भारतीय मिठाइयों में बर्फी का एक खास स्थान है। यह न केवल स्वाद में लाजवाब होती है, बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होती है। बर्फी को कई तरह से बनाया जा सकता है, लेकिन चना दाल की बर्फी का स्वाद अलग होता है। चना दाल में प्रोटीन, फाइबर और विटामिन होते हैं, जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। आइए आज हम आपको चना दाल की बर्फी की रेसिपी बताते हैं।
सामान
चना दाल की बर्फी बनाने के लिए जरूरी सामान
चना दाल की बर्फी बनाने के लिए आपको कुछ आम सामग्रियों की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको एक कप चना दाल, 2 कप पानी, एक कप चीनी, आधा कप घी, आधा कप दूध, एक चौथाई चम्मच इलायची पाउडर, थोड़े बादाम और पिस्ता (कटा हुआ), थोड़ा केसर (वैकल्पिक) और नमक (स्वादानुसार) चाहिए होगा। आप चाहें तो सामान की मात्रा को अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, ताकि बर्फी अच्छी बने।
#1
सबसे पहले भिगोएं चना दाल
सबसे पहले चना दाल को धोकर 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दें। जब दाल अच्छे से भीग जाए तो उसे छानकर एक बर्तन में डालें। अब दाल को मिक्सी में थोड़ा पानी डालकर बारीक पीस लें। ध्यान रखें कि दाल को ज्यादा बारीक न पीसें, बल्कि उसे दरदरा ही रखें, ताकि बर्फी में दाल के टुकड़े बने रहें। इसके बाद दाल को एक प्लेट में निकाल लें और आगे की तैयारी करें।
#2
इस तरह से दाल को भूनें
अब एक कढ़ाई में घी गर्म करके उसमें पीसी हुई चना दाल डालें और उसे धीमी आंच पर भूनें। दाल को तब तक भूनें जब तक वह हल्की सुनहरी न हो जाए। इसके बाद कढ़ाई में चीनी और पानी डालकर मिश्रण को अच्छी तरह मिलाएं और उसे कुछ मिनट तक पकने दें। जब चाशनी गाढ़ी हो जाए तो उसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिलाएं। अब चाशनी को एक प्लेट में निकाल लें।
#3
बर्फी को जमाने का तरीका
अब चाशनी वाले मिश्रण को फिर से कढ़ाई में डालकर उसमें इलायची पाउडर मिलाएं और इसे धीमी आंच पर पकाएं। जब मिश्रण गाढ़ा हो जाए तो गैस बंद कर दें और इसे एक प्लेट में निकाल लें। इसके बाद मिश्रण को ठंडा होने दें और जब यह ठंडा हो जाए तो उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें। आपकी स्वादिष्ट और पौष्टिक चना दाल की बर्फी तैयार है। इसे आप टुकड़ों में काट कर परोस सकते हैं।